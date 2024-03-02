وزير الطيران يبحث ومجلس الـ«ACI» أوجه التنسيق والتعاون الفعال

على هامش انعقاد مؤتمر 2024 ACI AFRICA

على هامش انعقاد جلسات أعمال مؤتمر ومعرض المجلس الدولى للمطارات الأفريقية 2024 ACI AFRICA والذى تستضيفه مصر خلال الفترة الحالية، التقى الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، لويس فليبى المدير العام للمجلس العالمى للمطارات، وإيمانويل تشافيز رئيس المجلس الدولى للمطارات لإقليم أفريقيا، وعلى التونسى الأمين العام للمجلس العالمى، والملاح خالد الألفى مساعد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة أوجه التنسيق والتعاون الفعال بين الوزارة والمجلس العالمى للمطارات.

وفى بداية اللقاء، أعرب الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى عن تقديره لثقة مجلس المطارات وأعضائه فى منظومة الطيران المدنى المصرى، مُشيداً بالعلاقات المتميزة والتنسيق المستمر بين الوزارة ممثلة فى الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ومجلس المطارات العالمى والإقليمى، مؤكداً أن الوزارة لا تدخر جهداً فى خدمة أشقائها الأفارقة وتقديم كافة أوجه الدعم من خلال التدريب وتبادل الخبرات فى مختلف الأنشطة، فضلاً عن تعزيز علاقات الشراكة الفعالة بين جميع البلدان الأفريقية.

ومن جانبهم قدم كل من رئيس المجلس العالمى للمطارات والأمين العام، ورئيس المجلس لإقليم أفريقيا، الشكر لوزارة الطيران على حسن الاستضافة والتنظيم المتميز لجلسات المؤتمر، مؤكدين على دور مصر البارز فى مجال النقل الجوى داخل القارة، مشيدين بالتطور الكبير الذى لمسوه على كافة الأصعدة، لاسيما مشروعات وأعمال التطوير فى مجال الطيران المدنى.