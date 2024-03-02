الرؤساء التنفيذيون للمطارات الأفريقية يناقشون فى القاهرة الأهمية الاستراتيجية للمطارات كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة

ناقشت جلسات مؤتمر المجلس الدولى للمطارات- إقليم أفريقيا للرؤساء التنفيذيين للمطارات الأفريقية، الأهمية الاستراتيجية للمطارات كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. حيث ناقش الرؤساء التنفيذيون للمطارات الأفريقية دور المطارات فى تحقيق الاستدامة فى مواجهة التحديات التى تواجه صناعة النقل الجوى والفرص المتاحة وكذا التمويل، البنية التحتية، بناء القدرات والتكامل الاجتماعى مع تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول.

شارك فى الجلسة المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ولويس فيليب دى أوليفيرا رئيس المجلس العالمى للمطارات وجون لويس مولوت المدير العام لشركة المطارات والملاحة الجوية والأرصاد (الكوتيفوار)، وهنرى أويجيا المدير الإدارى لهيئة المطارات فى كينيا، والسيدة موبيبى موبوفو العضو المنتدب التنفيذى لشركة المطارات (جنوب أفريقيا).

بينما ناقشت الجلسة الثانية معالجة مخاطر الأمن والسلامة الراهنة مع المضى نحو مستقبل مستدام للمطارات الأفريقية. حيث تناول النقاش التحديات القائمة أمام المطارات الأفريقية وكيفية التوفيق بين السلامة، الأمن، الاستدامة وأولويات الاستثمار لمستقبل الطيران فى القارة السمراء.