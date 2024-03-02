Waymo تحصل على الموافقة لنشر خدمة الروبوتات

منحت لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا (CPUC) شركة Waymo الإذن بتوسيع عمليات التاكسي الآلي الخاصة بها إلى لوس أنجلوس والمزيد من المواقع في شبه جزيرة سان فرانسيسكو على الرغم من معارضة المجموعات المحلية والوكالات الحكومية. وكتبت الهيئة التنظيمية في قرارها (PDF): "قد تبدأ شركة Waymo عمليات خدمة الركاب بدون سائق في مناطق محددة في لوس أنجلوس وشبه جزيرة سان فرانسيسكو، اعتبارًا من اليوم". وكما لاحظت CNBC، كانت شركة Waymo تختبر مركباتها ذاتية القيادة في تلك المواقع منذ فترة، ولكن هذا القرار سيسمح لها بتحصيل رسوم من الركاب مقابل ركوب سيارات الأجرة الآلية الخاصة بهم.

في قرار CPUC، اعترفت بأنها تلقت رسائل احتجاج بشأن توسع Waymo من مدينة جنوب سان فرانسيسكو، ومقاطعة سان ماتيو، ووزارة النقل في لوس أنجلوس، وهيئة النقل في مقاطعة سان فرانسيسكو، وتحالف عمال سيارات الأجرة في سان فرانسيسكو. . وقد تلقت هذه الرسائل قبل أن توقف الوكالة جهود توسيع Waymo في فبراير لمدة تصل إلى 120 يومًا بعد أن كشفت الشركة المملوكة لشركة Alphabet أنها أصدرت استدعاء لمركباتها. ذكرت Waymo في ذلك الوقت أن اثنتين من سيارات الأجرة الروبوتية الخاصة بها اصطدمتا بشاحنة صغيرة متجهة للخلف تم قطرها في ديسمبر 2023 لأن برنامجها توقع حركات الشاحنة بشكل غير صحيح. كان على الشركة تطوير ونشر إصلاح لأسطولها.

أرسلت عمدة لوس أنجلوس كارين باس سابقًا خطابًا إلى CPUC (PDF)، توضح فيه مخاوفها بشأن قرار الهيئة التنظيمية بالسماح للمركبات ذاتية القيادة بالعمل في مدينتها. وكتبت: "حتى الآن، لم يكن للسلطات القضائية المحلية مثل لوس أنجلوس سوى القليل من المساهمة في نشر المركبات المستقلة، وتشهد بالفعل ضررًا واضطرابًا كبيرًا". قال ديفيد كانيبا، نائب رئيس مجلس المشرفين في مقاطعة سان ماتيو، أيضًا في بيان بخصوص هذا التطور الأخير: "أنا مرتبك ومتشكك بعض الشيء في أن CPUC استغرقت 11 يومًا فقط لتغيير رأيها بشأن التعليق. أجد "هذا أمر فاضح ومخادع. لم نجري أي محادثات لمعالجة مخاوفنا ويقول لي أنه لا Waymo ولا CPUC يهتمان بالمخاوف المحلية المتعلقة بالسلامة العامة لسكاننا ".

ومع ذلك، أكدت جوليا إيلينا، المتحدثة باسم Waymo، للجمهور في بيان لـ Wired أن الشركة ستتبع "نهجًا تدريجيًا" عندما يتعلق الأمر بنشر الخدمة في لوس أنجلوس. كما أنها "ليس لديها خطط فورية" لتوسيع خدماتها في سان فرانسيسكو. بالإضافة إلى ذلك، قالت إن Waymo ستواصل "العمل بشكل وثيق مع مسؤولي المدينة والمجتمعات المحلية وشركائها". لاحظت إيلينا أيضًا أنه على الرغم من أن CPUC تلقت رسائل احتجاج، إلا أنها تلقت أيضًا رسائل دعم لتوسع Waymo من 81 منظمة وفردًا. وهي تشمل رسائل من مجموعات مختلفة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ومجالس المجتمع المحلي، بالإضافة إلى المدافعين عن النقل.