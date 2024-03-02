الحسيني: لن يمثل مصر في اولمبياد باريس إلا من يستحق نيل هذا الشرف الكبير

أعرب عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي، عن سعادته بتتويج زياد السيسي ببرونزية سلاح السيف ببطولة كأس العالم المقامة في مدينة بادورا في إيطاليا.

وقال الحسيني: البطولة ليست فنيات فقط.. الاخلاق والالتزام قبل اي شيء.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري : زياد السيسي أيقونة المبارزة المصرية فهو شخصية قيادية محترمة وملتزمة - قائد بمعني الكلمة - مخلص لوطنه - لدية طموح و اصرار و باذن الله سيحقق الهدف .

وأكد الحسيني قائلاً: لن يمثل مصر في اولمبياد باريس تحت اي مسمى إلا من يستحق نيل هذا الشرف الكبير .

كما عبر عبد المنعم الحسيني عن رضاءه بالمستوى الذي ظهر به شباب مصر في أول أيام بطولة أفريقيا للناشئين والشباب و -15 سنة المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

حيث تصدر أبطال مصر جدول ميداليات البطولة ب 8 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضيتين و 4 برونزيات، فيما جاءت تونس في المركز الثاني بذهبية واحدة وبرونزية، والسنغال ثالثا بفضية وجنوب افريقيا رابعا ببرونزية.

وقال الحسيني: مستقبل السلاح المصري بخير فهناك أجيال متعاقبة في جميع الأسلحة، ويتم تقييم اللاعبين بشكل دوري فمثلاً فريق شابات سلاح الشيش سيتم تقييمه من جديد للوقوف على نقاط الضعف، هدفنا الاستمرار في منظومة النجاح وبطولة إفريقيا للناشئين والشباب هي أول محك للجيل الجديد.