زياد السيسي يحصد برونزية كأس العالم لسلاح السيف بإيطاليا

حقق زياد السيسي لاعب منتخب مصر لسلاح السيف، الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم المقامة في مدينة بادورا في إيطاليا، خلال الفترة من 1 مارس وحتى 3 من نفس الشهر.

بدأ السيسي مشواره بالبطولة بمواجهة قوية أمام بطل إسبانيا "ياجو موران" وتمكن من الفوز عليه بنتيجة 15-10 في دور الـ64 الرئيسي قبل أن يفوز على بطل أمريكا "ويليام موريل" بنتيجة 15-11 في دور الـ32.

وفي ثمن النهائي، فاز زياد على بطل المجر "أندراس سيزاتماري" بنتيجة 15-12 قبل أن يواصل تألقه ويفوز على "إلي ديشويتز" بطل أمريكا "إلي ديرشويتز" في ربع النهائي ليتأهل لنصف النهائي ويحقق برونزية البطولة.

ويضم منتخب مصر كل من زياد السيسي وأدهم معتز و محمد عامر ومازن العربي، بالإضافة الفرنسي اينستت فينسنت المدير الفني للمنتخب، و د. يوسف حسن اخصائي علاج طبيعي، ويترأس البعثة المهندس خالد كابش عضو مجلس إدارة الاتحاد.