بالعلامة الكاملة.. لاعبو سلاح السيف يسيطرون على منصة تتويج بطولة أفريقيا للشباب بالقاهرة

سيطر لاعبو منتخب مصر لسلاح السيف للشباب تحت 17 سنة، على ميداليات منافسات الفردي ببطولة أفريقيا للناشئين والشباب و -15 سنة المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتمكن عمر دويدار من تحقيق الميدالية الذهبية عقب فوزه في المباراة النهائية بنتيجة 15-12 على علي دويدار الذي اكتفى بحصد الميدالية الفضية والمركز الثاني.

وعلى نفس الصعيد فاز كل من يوسف عبدالقادر وأدهم شلبي، بالميدالية البرونزية وذلك عقب الوصول لنصف النهائي.

وبذلك تحصد مصر جميع ميداليات منافسات سلاح السيف في اليوم الأول بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين.

ومثل منتخب مصر لسلاح السيف اليوم كل من عمر دويدار، أدهم شلبي، علي دويدار ويوسف عبدالقادر.

وتشهد البطولة إقامة منافسات سلاح الشيش وسلاح سيف المبارزة بالإضافة إلى سلاح السيف للفردي والفرق على صعيد الناشئين والناشئات تحت 20 سنة والشباب والشابات تحت 17 سنة, بالإضافة الى تحت 15 سنة للبنين والبنات.

وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة كاملة في جميع الاسلحة لجميع الأعمار.

وتحظى البطولة باهتمام كبير من اللاعبين خاصةً أن نتائجها تحتسب ضمن درجات الحافز الرياضي للثانوية العامة.