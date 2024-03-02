"الشباب والرياضة" تطلق فعاليات القوافل الطبية بمحافظات الدلتا وتصل المنوفية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، أولى فعاليات القوافل الطبية التوعوية بمحافظات الدلتا بالتعاون مع جامعة المنوفية، بالقرى الأكثر إحتياجاً وقري المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” .

تم تنفيذ القافلة بقرية عشما مركز الشهداء بمحافظة المنوفية ، و شملت ( طب بشرى ، توعية صحية) ،وذلك بالتعاون مع جامعة المنوفية قطاع شئون التعليم والطلاب (الإدارة العامة لرعاية الطلاب).

ويقوم بتقديم الخدمات الطبية نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البشرى والصيدلة والتمريض بالجامعة في التخصصات الطبية ( الباطنة، الأطفال، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، العظام، والرمد ) وتم تجهيز الأدوية وتصنفيها وتوزيعها على المرضى بالمجان و تحويل بعض الحالات إلي مستشفى جامعة المنوفية لإجراء التحاليل والأشعة والعمليات الجراحية.

كما شملت القوافل الطبية حملات ومحاضرات توعية وتوزيع منشورات دعائية عن مخاطر الإدمان وطرق العلاج، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ومحاضرات توعية عن التغذية السليمة للأطفال، وصحة المرأة والصحة الإنجابية وبعض الأمراض المزمنة، بالإضافة الى الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وتنظيم الأسرةَ .