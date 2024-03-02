صن داونز يتصدر مجموعته في دوري أبطال إفريقيا بفوز صعب على مازيمبي

فاز فريق صن داونز على ملعبه ووسط جماهيره بهدف نظيف على ضيفه مازيمبي في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن ختام منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

هدف صن داونز جاء بتوقيع لاعبه شالولايل في الدقيقة 38 من ضربة جزاء احتسبها الحكم ضد مازيمبي.

بهذه النتيجة انفرد صن داونز بصدارة مجموعته الأولى في دوري أبطال أفريقيا برصيد 13 نقطة، ويليه مازيمبي في الوصافة بفارق 3 نقاط، ويصعد الفريقان إلى دور ربع النهائي.

وابتعد صن داونز على مواجهة الأهلي كونهما حسما صدارة مجموعتهما في المعترك الأفريقي، في المقابل تبقى مواجهة مازيمبي للأهلي محتملة في الدور المقبل.