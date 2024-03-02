نشر الرياضة الجامعية تتصدر اجتماعات المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي

بحضور وزير الشباب والرياضة..

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الإتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، اجتماعات المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي الرياضي للجامعات لليوم الثاني علي التوالي، بمدينة لوزان في سويسرا، بحضور السويسري ليونز ايدير رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، ولفيف من والأعضاء علي المستوي الدولي وكافة الاتحادات المحلية والإقليمية.



تصدرت مناقشات اليوم في اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، سُبل النهوض بالرياضة الجامعية في كافة الاتحادات القارية، ومناقشة واستعراض الاستحقاقات الخاصة بالرياضة الجامعية، والتي تمتد إلي الألعاب الرياضية الجامعية الصيفية وكذلك الشتوية، وأهم الأحداث الرياضية التي تتبع الرياضة الجامعية.



أشار الدكتور أشرف صبحي إلي ضرورة تعزيز الرياضة الجامعية في العالم وتطويرها، وتوفير بيئة ملائمة للشباب في المشاركة بالأنشطة الرياضية والثقافية، والعمل على تحقيق أهداف الاتحادات القارية المنبثقة من أهداف الإتحاد الدولي، مع العمل علي تحفيز التعاون بين جميع الجامعات علي مستوي دول العالم، وذلك بتعاون وتكامل كافة الجهود المشتركة من قبل الدول الأعضاء واللجان الفرعية للاتحاد.



وأشار وزير الشباب والرياضة إلي مدى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للأنشطة الرياضية داخل الجامعات، مشيراً إلى أن القيادة السياسية لا تدخر جهدًا من أجل تقديم كل الدعم لمختلف الاتحادات الرياضية المصرية، وبخاصة الجامعية؛ لتنفيذ برامجها وخططها بالتعاون مع الاتحادات الدولية، مؤكداً على سعي الدولة المصرية لبناء أواصر التعاون العلمي والرياضي مع الجامعات الأفريقية والدولية.





