طالبة بكفر الشيخ تحصد المركز الثاني جمهوريا في مسابقة انجازات بلدي

في مجالات الطاقة والكهرباء والبيئة والتعليم

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليبم بكفر الشيخ محمد عبدالله، عن فوز شهد محمود محرم جوده، طالبة بمدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوى للغات الرسمية، بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية، فى مسابقة إنجازات بلدى للمرحلة الاعدادية.

وتهدف المسابقة إلى تقديم الطلاب من خلالها أعمالهم عن انجازات الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة حيث تم إطلاق العديد من المشاريع القومية العملاقة وإحداث نقلة نوعية فى كل القطاعات على سبيل المثال تطوير التعليم وتعميق التصنيع المحلي بقطاع السياحة والعديد من عمليات التنقيب عن البترول والغاز بجانب إطلاق العديد من المبادرات منها تكافل وكرامة على أن يتم الإعلان عن المسابقة فى مكان بارز فى كل مدرسة إعدادية.

وقدم محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، التهنئة للطالبة وأسرتها، وللمشرفين، وللمعلمين، وقيادات المديرية، مؤكداً أنه سيتم تكريم الطالبة، خلال انعقاد المجلس التنقيذي للمحافظة.

وأشار إلى أن محافظة كفر الشيخ زاخرة بالمواهب في كافة المجالات، وخاصة مدارس التربية والتعليم، الذين حصلوا على مراكز على مستوى الجمهورية والعالم.

يذكر أن مسابقة انجازات بلدي مسابقة أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، يشارك فيها الطلاب بالمشروعات القومية في مجالات الطاقة والكهرباء والبيئة والتعليم.