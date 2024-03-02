خارجين عن القانون يهددون المواطنين بقرية توشكى

رغم جهود الشرطة للحفاظ على الأمن ومحاربة الجريمة في مصر، فهناك مشكلة للانفلات الأمني في قرية توشكي التابعة لمركز نصر النوبة محافظة اسوان .

وقال أهالي القرية، إنهم يعانون من نشاطات إجرامية يقوم بلطجي مسجل خطر ولديه سوابق جنائية، ففي ظل الانفلات الأمني في قرية توشكي، يعيش الأهالي في حالة من الخوف وعدم الأمان بسبب تصرفات البلطجي "ع. س. م." والذي يُعتقد أنه يتعاطى جميع أنواع المخدرات ومسجل خطر وله معلومات جنائية ويقوم البلطجي بتهديد أهالي القرية بالقتل والأعتداء علي منازلهم ويقتحم بيوتهم ويقوم بالسرقة والسطو عليها في وضح النهار تحت تهديد السلاح الأبيض من قبل البلطجي الخطير والذي يُشتبه في تورطه في عدة جرائم من بينها السرقة والتهديد بالقتل.

ويعيش أهالي قرية توشكي في حالة من الرعب والقلق، حيث يتسلل هذا البلطجي ليلاً ونهاراً ويهدد حياة الأهالي ويستولي على ممتلكاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض

ومن جانبهم، حرر أهالي قرية توشكي عدة محاضر ضد هذا الجاني في مركز شرطة نصر النوبة التابع لمديرية أمن أسوان، فقد قدم الأهالي بعدة شكاوى لمركز شرطة نصر النوبة، حيث تم تحرير العديد من البلاغات بأرقام 461 لسنة 2024 و 717 لسنة 2024، إلا أن السلطات الأمنية لم تتمكن من القبض على المجرم لحد الآن

ويطالب أهالي قرية توشكي السلطات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم وضبط البلطجي "ع. س. م." وتقديمه للعدالة وبشكل فوري لتوفير الأمن والأمان في المنطقة، وضرورة تكثيف الجهود للقبض على الجاني وتقديمه للعدالة

وناشد أهالي قرية توشكي بضرورة إحترام وتطبيق القانون وتحقيق العدالة، وكما ناشدوا بأن تتخذ السلطات القضائية والشرطية الإجراءات اللازمة لمحاسبة من يقوم بالانتهاكات الجسيمة لقانون الدولة وتهديد أمن وسلامة المواطنين وأن تكون السلطات الأمنية على أهبة الاستعداد وتعمل بجدية على حل هذه القضية وضبط الفاعل وتقديمه للمحاكمة لضمان سلامة الأهالي واستعادة الأمان في قرية توشكي ومنع حدوث أي جرائم أخرى.