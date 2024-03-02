مصر تستقبل 6000 مريض من السائحين الأجانب والعرب والأفارقة من 23 دولة

في الجلسة الرئيسية للمؤتمر الدولي للسياحة الصحية في مصر بعنوان "قدرات المؤسسات الصحية المصرية"

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، في الجلسة الرئيسية للمؤتمر الدولي للسياحة الصحية في مصر، والتي تحمل عنوان "قدرات المؤسسات الصحية المصرية".

وترأس الجلسة أ.د محمد عوض تاج الدين، رئيس المؤتمر ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ووزير الصحة الأسبق، ود. أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، وشارك في الجلسة اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وأ.د علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وأ. غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وأ.د وليد أنور عبدالمحسن، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأ.د أحمد سعفان، رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان، وأ.د سميح عامر، مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة الصحية.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، في مستهل كلمته بالجلسة، عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذا المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، والذي يعكس الالتزام الراسخ بتعزيز القدرات الصحية في مصر، مضيفًا أنه ندرك أن السياحة الصحية تمثل فرصة هائلة لتعزيز الاقتصاد المصري والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى القادمين من جميع أنحاء العالم.

وأضاف السبكي، أنه في السنوات الأخيرة، شهدت مصر تطورًا كبيرًا في مجال الرعاية الصحية، ومؤكدًا أن القطاع الصحي الحكومي يلعب دورًا حيويًا في تعزيز السياحة الصحية في مصر، حيث يعمل على توفير البنية التحتية الصحية المتقدمة، ووضع سياسات ولوائح تحافظ على جودة الخدمات وتضمن سلامة المرضى، ويسعى أيضًا إلى تشجيع الاستثمارات الصحية في شتى المجالات.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع السياحة الصحية في مصر لأهميته الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هذه الصناعة هي صناعة صاعدة في العالم، وسيكون لها دور كبير في تعظيم اقتصاديات الدول.

وتابع السبكي: أن لمصر مكانة كبيرة في السياحة الصحية بشقيها الاستشفائي والعلاجي في ترتيب المؤشرات على المستوى الدولي، ومؤكدًا أن مصر مركز رئيسي لاستقبال الأشقاء من الدول العربية والأفريقية والعالم، ووجهة مثالية للسياحة الصحية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك منشآت صحية خضراء ومعتمدة دوليًا في أهم المحافظات السياحية والساحلية، وهم بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس، بالإضافة إلى حصاد العديد من الجوائز العربية والدولية في الصحة الرقمية والاستدامة الصحية، منوهًا إلى امتداد منظومة هيئة الرعاية الصحية لجميع محافظات مصر بحلول عام 2030.

وأضاف السبكي، أنه استقبلنا أكثر من 6000 مريض من السائحين الأجانب والعرب والأفارقة من 23 دولة لتلقي الرعاية الصحية والعلاج في مستشفياتنا المعتمدة من خلال برنامج "نرعاك في مصر"، ومشيرًا إلى أن عائد السياحة العلاجية تضاعف 7 أضعاف ما كان عليه خلال عام 2023 في هيئة الرعاية.

وتابع السبكي: أن قوة البنية التحتية لمنشآتنا الصحية وتجهيزاتها بأحدث التجهيزات الطبية والتكنولوحية وتعزيز جودة الرعاية الصحية وأسعارنا التنافسية وتعاقدنا مع أكثر من 20 شركة من شركات التأمين الطبي عززت ثقة المجتمع الطبي الدولي في قدراتنا الصحية، ومتابعًا: نمتلك أول علامة تجارية تروج للسياحة العلاجية على المستوى الدولي "نرعاك في مصر".

وقال الدكتور أحمد السبكي، إن دورنا توفير الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المصريين وحقوقهم متساوية في العلاج، وكذلك تأمين السياح من الناحية الصحية والاستفادة القصوى من إمكانات منشآتنا الصحية تماشيًا مع توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على إيجاد حلول ناجحة كلٍ في قطاعه، ومضيفًا أنه نطمح أن تصبح منشآتنا الصحية الوجهة الأولى للمرضى القادمين من جميع الدول العربية والأفريقية والعالم وتحقيق أفضل عوائد ممكنة من السياحة العلاجية.

وأضاف السبكي، أن تطبيق نظام التأمين الشامل عزز مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة في الرعاية الصحية والسياحة العلاجية والاستثمار، مؤكدًا أن مصر ستستمر في جذب المزيد من المرضى الدوليين وتشجيع المستثمرين في مجال السياحة الصحية، وأن مدينة رأس الحكمة بمحافظة مطروح ضمن محافظات المرحلة الثانية لتطبيق التأمين الشامل طبقًا للتوجهات والتخطيط الاستراتيجي.

وتابع السبكي: أن التأمين الشامل مشروع تضامني وطني ناجح بتضافر جهود الجميع مؤكدًا الدور الوطني لهيئتي الشراء الموحد والدواء المصرية في توفير المستلزمات الطبية والأدوية، وصرح السبكي، نخطط لتعاون استراتيجي مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لاعتماد منشآتنا الصحية باعتماد GAHAR TEMOS ليصبح لدينا جاهزية لجميع متطلبات السياحة العلاجية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن السياحة الصحية قطاع استراتيجي هام وحيوي لتحسين نمو الاقتصاد في مصر، متابعًا: نتكامل مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتصبح مصر الوجهة الرئيسية للسياحة الصحية عالميًا وفي مصاف الدول الكبرى والمتقدمة وتماشيًا مع مفهوم الدولة الشامل بمشاركة جميع القطاعات في عمليات البناء والتنمية وتحقيق أهداف 2030.

ولفت السبكي، إلى أن المؤتمر منصة قوية للتواصل والتعاون بين جميع الجهات المعنية لتعزيز التقدم والتطور المستدام في السياحة الصحية وسيعزز قدراتنا على تلبية كافة التطلعات في هذا القطاع وفقًا لأحدث الاتجاهات والتطورات والابتكارات العالمية، ومؤكدًا أنه سنواصل العمل على تحقيق التقدم والابتكار في مجال الرعاية الصحية، وتوفير خدمات عالية الجودة للمرضى الدوليين والمواطنين على حد سواء، ونحن على استعداد للتعاون مع الشركاء الدوليين والمستثمرين لتعزيز قطاع السياحة الصحية في مصر وتحقيق الاستدامة والنجاح في هذا المجال المهم.

وتجدر الإشارة، إلى أن المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، انطلق تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور وتشريف الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار "صدى الماضي يتجدد اليوم" في العاصمة الإدارية الجديدة يومي 2 و 3 مارس 2024، ويترأس المؤتمر أ.د محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ووزير الصحة الأسبق، والرئيس الشرفي للمؤتمر، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ويضم المؤتمر نخبة من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات وقيادات الصحة في مصر والدول العربية والأفريقية والعالم، بالإضافة إلى السفراء وعدد من الخبراء والمتخصصين والشخصيات البارزة وشركاء النجاح في مجال الرعاية الصحية والسياحة العلاجية والاستثمار.