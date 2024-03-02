مصر تحصد 20 ميدالية في رابع أيام منافسات بطولة العالم للماسترز للألعاب المائية بالدوحة

نجح المنتخب المصري للسباحة في حصد 20 ميدالية متنوعة بعد نهاية اليوم الرابع من بطولة العالم للماسترز للألعاب المائية المقامة في الدوحة خلال الفترة من 26 فبراير إلى 3 مارس الجاري بواقع 10 ميداليات ذهبية و 6 ميداليات فضية و 4 ميداليات برونزية.

وجاءت الميداليات الذهبية من نصيب السباحة سهير العطار في سباق ٢٠٠م ظهر سيدات مرحلة ٧٥-٧٩ عاما، و السباح أحمد حمادة في سباق ١٠٠م حرة رجال مرحلة ٨٥-٨٩ عاما، السباح عمرو عبد الفتاح حسن ذهبية سباق ١٠٠م حره رجال مرحلة ٦٥-٦٩، السباح وفيق عبيد ذهبية سباق ٢٠٠م ظهر مرحلة ٨٥-٨٩، السباح عمر عيد ذهبية سباق ١٠٠م حره رجال مرحلة ٢٥-٢٩.

كما حصد كل من السباح وفيق عبيد ذهبية سباق ١٠٠م ظهر رجال مرحلة ٨٥-٨٩، السباح أحمد حمادة ذهبية سباق ٥٠م حره رجال مرحلة ٨٥-٨٩، السباح منتصر عوض ذهبية سباق ٥٠م حره رجال مرحلة ٧٠-٧٤، السباح عمرو حسن ذهبية سباق ٥٠م حره رجال مرحلة ٦٥-٦٩، السباح أحمد ندي ذهبية سباق ١٠٠م فراشه رجال مرحلة ٣٥-٣٩.

وحصد الميداليات الفضية كل من السباح أحمد حمدي سالم فضية سباق ٢٠٠م ظهر رجال مرحلة ٣٠-٣٤، السباحة شنتال فضية سباق ١٠٠م صدر سيدات مرحلة ٢٥-٢٩، السباحة سهير العطار فضية سباق ١٠٠م ظهر سيدات مرحلة ٧٥-٧٩، السباح أحمد حمادة فضية سباق ٤٠٠م حره رجال مرحلة ٨٥-٨٩، السباحة نجوي غراب فضية سباق ٥٠م حره سيدات مرحلة ٨٠-٨٤، السباح عمر عيد فضية سباق ٥٠م حره رجال مرحلة ٢٥-٢٩.

فيما حصد الميداليات البرونزية كل من السباحة سهير العطار برونزية سباق ٨٠٠م حره مرحلة ٧٥-٧٩، السباح محمد هشام برونزية سباق ١٠٠م ظهر رجال مرحلة ٣٠-٣٤، السباح عمر حسن برونزية سباق ٤٠٠م حره رجال مرحلة ٦٥-٦٩ عاما السباحة سهير العطار برونزية سباق ٤٠٠م حره سيدات مرحلة ٧٥٠٧٩ عاما.