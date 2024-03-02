فعاليات "يوم البهجة" لتكريم الخدمات المعاونة بمدارس كفر الزيات

شهد اليوم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فعاليات "يوم البهجة" الذي نظمته إدارة كفر الزيات التعليمية، بمدرسة هاني لاشين الثانوية بنين، لتكريم الخدمات المعاونة بمدارس الإدارة، والبالغ عددهم 340، وذلك بحضور الدكتورة مرفت فايد، مدير وحدة الدعم والتواصل بالمديرية، وفتوح مرعي، مدير عام إدارة كفر الزيات ومحمد وجدي، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، محمد السقا، وكيل الإدارة التعليمية بكفر الزيات، والدكتورة أم كلثوم ماضي، مسئول وحدة التواصل و الدعم بالإدارة.

وخلال الكلمة التي ألقاها وكيل الوزارة، أثنى على الخدمات المعاونة، ودورهم الهام في جميع المدارس، حيث إن الجميع مسئول في مكان عمله، يؤديه بفخر واعتزاز لخدمة وطننا الغالي مصر، وتحقيقا لرؤية الوطن.

وخلال الفعاليات، استمع وكيل الوزارة لطلبات عدد من العاملين، ثم قام بتوزيع عدد من الهدايا بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.