إطلاق مشروع تنزا بتكلفة مليار و100 مليون جنيه

أعلن محمود جابر، الرئيس التنفيذي لماجيك لاند الحكير ومشروع تنزا، عن إطلاق مشروع تنزا أول وأكبر مشروع ترفيهي متكامل بمصر والشرق الأوسط بالتعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامي، بتكلفة مليار و100 مليون جنيه، على مساحة قدرها 170 ألف متر مربع

أشار جابر إلى أن المشروع سيوفر الآلاف من فرص العمل، كما أنه بحق الانتفاع لمدة 30 عاما.

أكد جابر أن المشروع يراعي معايير السلامة والأمان وهو مكون من 7 مناطق ترفيهية، وسيتم افتتاح عروض الدولفين اليوم.

تولي استراتيجية تنزا اهتماماً منقطع النظير لدعم محاور رئيسية تميزه عن غيرها من المشاريع، وهي التفرد، والرفاهية، والنمو، والمغامرة. كما تتميز مبادئ تصميم المشروع بالهوية، والتميز، والراحة، والسلامة، والمناظر الطبيعية المستدامة والأماكن الحيوية، بهدف تحقيق التفرد في السوق المصرية والتميز من خلال نموذج أعماله الاستثنائي.

قال: "فخورين بإطلاق مشروع تنزا اليوم، اول مشروع ترفيهي تجاري متكامل بمصر والشرق الاوسط يتواكب مع خطط التنمية السياحية في مصر. يقدم المشروع مفهوم جديد في عالم السياحة والترفيه في مصر، لما يتمتع به من طاقة إنتاجية ضخمة و إمكانيات ترقى للمستوى العالمي وهو ما ينبئ بمستقبل مبشر. يسير المشروع وفق استراتيجية محددة ومدروسة تهتم بدراسة احتياجات السوق المصرية بدقة وعناية وإضافة قيمة ليس فقط للعملاء ولكن للقطاع بأكمله، حيث تستهدف تنزا تقديم تجارب ترفيهية استثنائية تحقق تأثير إيجابي في حياة كل فرد لتصبح تنزا جزء أساسي من يومه. يكمن هدف المشروع إعادة صياغة صناعة الترفيه في مصر، لتجذب عدد أكبر من السياح والمستثمرين من جميع أنحاء العالم ووضع مصر على خارطة السياحة العالمية. يقف خلف ذلك، مجموعة من أكبر المتخصصين على مستوى الشرق الأوسط ليضاهي في دقته ومعاييره أكبر المشاريع الترفيهية المتكاملة عالمياً.



أضاف: تتبع تنزا استراتيجية ممنهجة وخطة كاملة للسلامة والصحة المهنية بالمشروع، محتضنة أعلى معايير الأمان لعملائها خلال حرصها علي تواجد المدربين علي مدار ساعات العمل في حالة حدوث اي حادث. بالاضافة إلي وضع العنصر البشري بالمشروع على رأس أولوياتها بحيث تبذل جهوداً متواصلة من خلال تنظيم برامج تدريبية باستمرار لتدريب وتقوية الكوادر الشابة للحصول علي شهادات معتمدة دوليا ومحليا، لتمكين الشباب بصورة خاصة لدخول سوق السياحة.