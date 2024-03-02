عوض تاج الدين : مصر قادرة تحسين تجربة السياحة الصحية



قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، أن مستشفيات ومؤسسات الدولة الصحية قادرة على دعم السياحة العلاجية، والتي بدورها تنعش الاقتصاد الوطني كما ان المؤسسات الطبية ومواقع العلاج التكميلي لديهم الخبرة في التعامل مع ضيوف مصر، وهناك إيمان كامل وبتجربة وخبرة بقدرة الكوادر الطبية البشرية على العلاج بشكل كامل".

جاء ذلك على هامش افتتاح المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، والذي يقام اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.



وأكد " تاج الدين" أن مصر قادرة تحسين تجربة السياحة الصحية ،لافتا أن هناك دول اقتصادها قائم على السياحة الصحية والسياحة التعليمية ، ومن هنا علينا الإستفادة بشكل أعمق من إمكانيات مصر .

واضاف السائح الذي يأتي إلى مصر له رغبات متنوعة سواء سياحة أثرية أو شاطئية أو للعمل، وبالتالي من الوارد أن يكون هناك احتياج للقطاع الصحي خلال فترة تواجد السائح في مصر ولو على سبيل الاطمئنان، وتجربة مصر في السياحة العلاجية معلومة للجميع فنحن نستقبل أعدادا كبيرة من الدول العربية من أجل العلاج داخل مصر".

وأشار مستشار الرئيس، إلى أن مستشفيات ومؤسسات الدولة الصحية قادرة على دعم السياحة العلاجية، والتي بدورها تنعش الاقتصاد الوطني فى ظل توجة الدولة المصرية دعم السياحة للوصول إلي ٣٠ مليون سائح.