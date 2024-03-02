السبت 02 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يعلن استشهاد 3 من مقاتليه في جنوب لبنان

حزب الله
حزب الله

 

أعلن حزب الله اللبناني عن استشهاد ثلاثة من مقاتليه في جنوب لبنان ,اليوم السبت , بعد استهداف سيارتهم بواسطة طائرة مسيرة إسرائيلية في محيط بلدة الناقورة جنوبي لبنان.

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عاجل.. طائرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان

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وزير خارجية لبنان الأسبق: إسرائيل ستدفع الثمن غاليا لو قررت الاعتداء على جنوب لبنان

فيما قال حزب الله اللبناني عن استهدافه لتجمع لجنود إسرائيليين في محيط موقع جل العلام باستخدام الأسلحة الصاروخية، وتم تحقيق إصابة مباشرة.

سبق لحزب الله الإعلان عن تنفيذ هجوم جوي على قيادة القطاع الإسرائيلي المستحدث في ليمان باستخدام طائرة مسيرة مسلّحة، مؤكداً دقة إصابة الهدف المستهدف.

وفي سياق متصل ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عشر مجازر في القطاع، أدت لاستشهاد 92 شخصًا، وإصابة 156 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة، في بيان صحفي، بأن عددا من الشهداء والجرحى ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، بسبب منع الاحتلال لطواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت أن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت منذ السابع من أكتوبر إلى 30 ألفا و320 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 71 ألفا و533 إصابة.

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