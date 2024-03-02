مباريات قوية في نصف نهائي البطولة الأفروعربية للكرة الطائرة جلوس

تقام اليوم السبت منافسات دور نصف النهائي بالبطولة الأفرو عربية للكرة الطائرة جلوس، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 4 مارس الجاري.

وتقام فعاليات البطولة على الصالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبتنظيم الاتحاد العربي لرياضات ذوي الإعاقة برئاسة إيهاب حسنين، وبدعم من الدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية.

وجاءت مواعيد مباريات دور نصف النهائي كالتالي:

الرياض ضد المستقبل بني غازي 9 صباحًا

الشرقية للدخان ضد وسام المجد العراقي الثانية عشر ظهرًا

وفي مباريات تحديد المراكز من الخامس الثامن يلتقي المدينة المنورة ضد جيزاكا الرواندي، 10 ونصف صباحا، بينما يواجه محمد بوضياف الجزائري نظيره السلاوية المغربي الواحدة والنصف ظهرا.

ويواجه طرابلس نظيره فريندشيب النيجيري في لقاء تحديد المركزين الحادي عشر والثاني عشر، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بينما يلتقي قرضبية سرت الليبي نظيره عين مران الجزائري في مباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

ويشارك في البطولة 12 فريقًا يمثلون أندية من 8 دول هي: العراق، المغرب، رواندا، نيجيريا، ومصر، وتشارك كل منهم بفريق واحد، وتشارك الجزائر والسعودية بفريقين وليبيا بثلاث فرق.