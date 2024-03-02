بعثة تنس الطاولة تطير إلى أكرا للمشاركة بدورة الألعاب الأفريقية

غادرت بعثة المنتخب المصري لتنس الطاولة، إلى مدينة أكرا الغانية، للمشاركة في منافسات النسخة الثالثة عشر من دورة الألعاب الأفريقية المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري.



وتضم قائمة المنتخب المصري 10 لاعبين ولاعبات، حيث يتواجد في قائمة اللاعبين كلًا من: “عمر عصر، محمد عادل شومان، محمد البيلي، خالد عصر، ويوسف عبد العزيز“.

بينما يتواجد في قائمة اللاعبات كلًا من: “دينا علاء مشرف، هنا جودة، مريم الهضيبي، يسرا أشرف حلمي، مروة الهضيبي“.

ويضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: “محمود أحمد لاشين مديرًا إداريًا، ماجد عاشور مديرًا فنيًا، عماد مصيلحي مدربًا عامًا".

ومن المقرر أن تسافر باقي البعثات المصرية، والذين سيمثلون مصر في دورة الألعاب الأفريقية، على أفواج خلال الأيام المقبلة.



وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

وتعد دورة الألعاب الأفريقية أكبر الملتقيات الرياضية في إفريقيا، حيث تقام كل أربع سنوات تحت إشراف، الاتحاد الافريقي السياسي مالك الدورة واتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية ( الأنوكا )، وأيضا اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية ( الأوكسا ).

تخوض مصر منافسات دورة الألعاب الأفريقية أكرا 2023، ببعثة مكونة من 262 لاعبًا ولاعبة بواقع 163 لاعبًا و 99 لاعبة يتنافسون في 21 رياضة مختلفة وهم “مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3*3، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، وكرة السرعة، الألعاب الإلكترونية”.

ويرأس بعثة مصر في دورة الألعاب الإفريقية دكتور عبد العزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للملاكمة.

وتتصدر مصر جدول الترتيب العام لميداليات الدورة الأفريقية عن تاريخها برصيد 1620 ميدالية بواقع 639 ذهبية و 500 فضية و 481 برونزية في 12 رياضة.

الجدير بالذكر، أن مصر تحتل المركز الأول في إجمالي عدد الميداليات بالدورات الإفريقية كما أنها أكثر الدول المتوجة بلقب الدورة حيث فازت بـ 6 نسخ اخرها دورتي المغرب 2019 والكونغو برازافيل 2015 بالإضافة إلى لقب أول دورة باسم الجمهورية العربية المتحدة في أول نسخة من دورة الألعاب الإفريقية والتي أقيمت في الكونغو برازافيل عام 1965.