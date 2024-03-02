اكتشاف منطاد استطلاعي قرب سواحل ألاسكا

أفادت شبكة "سي إن إن" الإعلامية الأمريكية نقلا عن مصادرها بأن صيادين اكتشفوا ما يعتقد أنه منطاد استطلاعي بالقرب من سواحل ولاية ألاسكا الأمريكية، وفق روسيا اليوم.

وقالت مصادر مطلعة لـ "سي إن إن"، إن الصيادين سيسلمون المنطاد لمكتب التحقيقات الفدرالي بعد وصولهم إلى ميناء خلال اليومين القادمين.

وحسب المصادر، فإن الصيادين قدموا صور المنطاد للهيئات الأمنية الأمريكية.

ومن المتوقع نقل المنطاد إلى مختبر لمكتب التحقيقات الفدرالي، حيث سيجري تحليله.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في فبراير 2023 إسقاط منطاد استطلاعي صيني. وقال البنتاغون آنذاك إن المنطاد كان يقوم بجمع معلومات استخباراتية.

وعلى الرغم من أن الأمر قد يبدو غير مهم إلى حد ما في المخطط الكبير للحرب، إلا أن تبادل قائمة الأسرى كان عاملا رئيسيا في المضي قدما بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا. ومع ذلك، بعد مرور خمسين عاما، لا تزال الدولتان رسميا في حالة حرب.

جدير بالذكر أنه في شهر فبراير، نشرت وزارة الدفاع المصرية في موقعها الإلكتروني عدة وثائق نادرة حول حرب أكتوبر 1973، تحدثت في بعض منها عن الإعلام العسكري.