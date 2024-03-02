يعتبر عنصر الحديد ضروريا لتركيب الهيموغلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين في الجسم. لأن نقص الهيموغلوبين يؤدي إلى فقر الدم، وفق روسيا اليوم.



ويؤدي فقر الدم إلى الضعف والوهن وضيق التنفس والدوخة وغيرها من الأعراض المزعجة.

أسباب نقص الحديد في الجسم

- تناول مواد غذائية غير محتوية على نسبة كافية من الحديد، ما يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم.

- سوء امتصاص الحديد من الطعام. هناك عوامل تسبب سوء امتصاص الحديد من الطعام الذي تتناوله، من بينها، شرب القهوة والشاي الأسود والفوسفات وحمض الفيتيك، التي تمنع الامتصاص الطبيعي للحديد في الجسم.

- زيادة حاجة الجسم إلى الحديد. تزداد حاجة الجسم إلى الحديد أثناء فترة الحمل وفي فترة العادة الشهرية بسبب فقدان الدم بالنسبة للنساء وبعد ممارسة التمارين الرياضية، ما يؤدي إلى نقص الحديد في الجسم.

- أمراض الجهاز الهضمي. يمكن أن تسبب بعض أمراض الجهاز الهضمي مثل قرح المعدة والالتهابات المزمنة سوء امتصاص الحديد من الأطعمة.

العلاج والوقاية

تحتل المكملات الغذائية النشطة بيولوجيا مكانا مميزا في العلاج وخاصة في الحالة التي تضمن درجة عالية من الامتصاص ودون أي آثار جانبية للجهاز الهضمي. وبالإضافة إلى ذلك، من الضروري وجود فيتامينات C وB9 وB12 لامتصاص الحديد في الخلايا.