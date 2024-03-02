الشرقية للدخان يتأهل لنصف نهائي البطولة الأفروعربية للكرة الطائرة جلوس بالقاهرة

أختتمت مساء أمس، منافسات اليوم الثالث للبطولة الأفروعربية للكرة الطائرة جلوس، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 4 مارس الجاري، والتي شهدت إقامة مباريات ربع النهائي.

وأسفرت مواجهات أمس الجمعة، عن تأهل كل من الرياض السعودي، المستقبل بني غازي الليبي، وسام المجد العراقي والشرقية للدخان المصري إلى نصف النهائي.

حيث حقق فريق الرياض الفوز على نظيره المدينة المنورة بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة في أولى مباريات اليوم، بينما فاز فريق المستقبل بني غازي على نظيره جيزاكا الرواندي بنتيجة 3-1.

وفي المباراة الثالثة، فاز وسام المجد العراقي على نظيره السلاوية بثلاثة أشواط نظيفة فيما انتصر فريق الشرقية للدخان المصري على فريق محمد بوضياف الجزائري بنفس النتيجة.

وبذلك يتأهل كل من الرياض والمستقبل بني غازي ووسام المجد والشرقية للدخان إلى نصف النهائي، فيما ستنافس باقي الفرق على تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن.

ومن المنتظر أن يواجه الرياض نظيره المستقبل بني غازي، فيما سيواجه الشرقية للدخان نظيره وسام المجد العراقي.

أما على صعيد مباريات تحديد المراكز من التاسع وحتى الثاني عشر، ففاز فريق قرضابية سرت الليبي على طرابلس الليبي بثلاثة أشواط نظيفة، بينما فاز عين مران الجزائري على فريندشيب بنتيجة 3-1.

وبذلك سيواجه قرضابية سرت نظيره عين مران لتحديد المركز التاسع والعاشر، بينما سيلتقي فريندشيب بفريق طرابلس لتحديد المركزين الحادي عشر والثاني عشر بالبطولة.