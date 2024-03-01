تعرف على المتأهلين لدور الثمانية بكأس مصر لرجال الطائرة

انتهت مباريات دور ال 16 لكأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2023 - 2024 والتي أقيمت اليوم الجمعة.



وتمكن رجال طائرة الأهلي من الفوز على هليوبوليس بنتيجة 3-0 ليتأهل الاهلي إلى ربع نهائي كأس مصر كما تأهل الزمالك إلى ربع النهائي بعد الفوز على الداخلية 3 -0.



وتمكن فريق رجال سبورتنج من التغلب على فريق نادي الزهور بثلاث أشواط مقابل شوط ليتأهل الفريق السكندري لدور الثمانية.

وفاز الاتحاد السكندري علي الترسانة 2/3 ، وفاز فريق رجال طلائع الجيش على العاب دمنهور بنتيحة 0/3.



وصعد فريق رجال سموحة على حساب مصر للبترول بعد فوزه بنتيجة 0/3 فيما استطاع الطيران تحقيق الفوز على القناة بنتيجة 3 -1 وتغلب بتروجت بنتيجة 3 -0 على الشمس .



يذكر أن الأهلي قد توج الثلاثاء الماضي بلقب السوبر المحلي للكرة الطائرة على حساب الزمالك بعد مباراة مثيرة وقوية بين الفريقين.