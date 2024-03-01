السبت 02 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تعرف على المتأهلين لدور الثمانية بكأس مصر لرجال الطائرة

بوابة الوفد الإلكترونية

انتهت مباريات دور ال 16 لكأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2023 - 2024 والتي أقيمت اليوم الجمعة.


وتمكن رجال طائرة الأهلي من الفوز على هليوبوليس بنتيجة 3-0 ليتأهل الاهلي إلى ربع نهائي كأس مصر كما تأهل الزمالك إلى ربع النهائي بعد الفوز على الداخلية 3 -0.


وتمكن فريق رجال سبورتنج من التغلب على فريق نادي الزهور بثلاث أشواط مقابل شوط ليتأهل الفريق السكندري لدور الثمانية.

وفاز الاتحاد السكندري علي الترسانة 2/3 ، وفاز فريق رجال طلائع الجيش على العاب دمنهور بنتيحة 0/3.


وصعد فريق رجال سموحة على حساب مصر للبترول بعد فوزه بنتيجة 0/3 فيما استطاع الطيران تحقيق الفوز على القناة بنتيجة 3 -1 وتغلب بتروجت بنتيجة 3 -0 على الشمس .


يذكر أن الأهلي قد توج الثلاثاء الماضي بلقب السوبر المحلي للكرة الطائرة على حساب الزمالك بعد مباراة مثيرة وقوية بين الفريقين.

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