العشائر الفلسطينية تشكر مصر على جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية لغزة (فيديو)

وجهت العشائر الفلسطينية الشكر للدولة المصرية على جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشونها جراء القصف الإسرائيلي.

وقالت العشائر الفلسطينية، وفقا لما ذكرته فضائية القاهرة الإخبارية، إن الدولة المصرية منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر لم تأل جهدا في سبيل توفير المساعدات والمواد الطبية والإغاثية بكل الطرق.

مصر فتحت أبوابها أمام مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة

وأضافت العشائر الفلسطينية تثمن جهود الهلال الأحمر المصري لتوفير وتنظيم إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، مؤكده أن مصر فتحت أبوابها أمام مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة.

أشارت العشائر الفلسطينية: مصر قدمت نحو 80% من المساعدات للفلسطينيين في غزة وأقامت عددا من المخيمات لإيواء النازحين وأنشأت مستشفيات ميدانية.

وقام وفد من السفارة الفلسطينية يتكون من 5 مسئولين يتقدمهم احمد فرحات مساعد السفير الفلسطينى بزيارة المصابين الغزاويين والذى تم نقلهم لمستشفى جامعة طنطا قبل عدة أيام لعلاجهم وإجراء العمليات المقرر لهم وعددهم 22 مصاب بمستشفى الجراحات الجديدة بالمجمع الطبى.



وأشاد الوفد بالجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينيه والتى يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وأكد أحمد غنيم عميد كلية الطب بأن جميع المرضى اجريت لهم كافة التدخلات الطبية ومنهم 6 حالات اجريت لهم عمليات بالعيون وأخرين فى القلب والعظام وغيرها

وكان الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا يتابع بنفسه علاج مصابى قطاع غزة الذين استقبلتهم مستشفيات طنطا الجامعية، كما قام وبرفقته الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد حنتيرة وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث ، واطمأن خلال الزيارة على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم وتوفير العلاج اللازم للحالات .

أكد الدكتور محمود ذكى تقديم المستشفيات الجامعية بطنطا كافة أشكال الدعم للمصابين من قطاع غزة.

وأن ذلك يأتى فى اطار دعم مصر للقضية الفلسطينية و تأكيداً لدور الجامعة المجتمعي، مضيفاً أن الجامعة تعمل على توفير الأطقم الطبية وكافة الامكانات والمستلزمات الطبية للمصابين من الأشقاء الفلسطينين لاستكمال علاجهم وتماثلهم للشفاء.

أوضح الدكتور محمود ذكى أن المستشفيات الجامعية استقبلت ٢٢ حالة من مصابي قطاع غزة لاجراء جراحات عاجلة لهم من بينهم عدد من الأطفال والنساء، مؤكداً أنه عقب استقبال الحالات تم تشكيل فرق عمل طبية من كافة التخصصات، وتم اتخاذ كافة الاجرءات الطبية بأعلى درجة من الجودة والكفاءة، مشيدا بجهود الأطباء والعاملين والفرق التمريضية بالمستشفيات الجامعية.