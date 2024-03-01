ميتا تختبر Threads API مع مطوري الطرف الثالث

بدأت Meta في جلب Threads API عبر الإنترنت، على الرغم من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تصبح في متناول المطورين على نطاق واسع. بدأت الشركة في اختبار أدوات التطوير الجديدة الخاصة بها مع عدد قليل من الشركات، حسبما شارك مهندس ميتا جيسي تشين في منشور على Threads.

وفقًا لتشن، الذي تم رصد منشوره لأول مرة بواسطة TechCrunch، فإن واجهة برمجة التطبيقات (API) حاليًا في مرحلة "تجريبية" ولكن قد يتم طرحها على نطاق أوسع "بحلول نهاية يونيو".

تشمل المجموعة الأولية من الشركات التي تختبر الإصدار التجريبي من واجهة برمجة التطبيقات منصات إدارة الوسائط الاجتماعية Sprinklr وHootsuite وSocial News Desk وSprout Social.

تعمل Meta أيضًا مع مجمع أخبار التكنولوجيا Techmeme ومنصة الفيديو المباشر Grabyo. في الوقت الحالي، يبدو أن واجهة برمجة التطبيقات (API) ستمكن بشكل أساسي من نشر المحتوى إلى سلاسل المحادثات من هذه الخدمات، لكن تشين قال إن هناك أيضًا خططًا "لتمكين إمكانيات الإشراف على الرد والرؤى".

يمكن أن يساعد وجود واجهة برمجة التطبيقات Threads في جذب المزيد من الناشرين والمستخدمين المتميزين، الذين يعتمدون غالبًا على برامج الطرف الثالث للنشر والتحليلات. أعرب آدم موسيري، رئيس إنستجرام، في السابق عن بعض التردد في جذب الناشرين، قائلًا إن "قلقه" هو أن واجهة برمجة التطبيقات المخصصة "ستعني المزيد من محتوى الناشرين وليس المزيد من محتوى المبدعين". (قال موسري أيضًا إنه لا يريد "تضخيم الأخبار على المنصة".)

ولكن مع وجود 130 مليون مستخدم، بدأت Threads تبدو أكثر فأكثر كبديل قابل للتطبيق لـ X، ويعد تقديم أدوات على المستوى الاحترافي طريقة جيدة لحث الناشرين والعلامات التجارية على نشر المزيد على النظام الأساسي. من المحتمل أيضًا أن يساعد وجود واجهة برمجة التطبيقات (API) في خطط الشركة لدعم قابلية التشغيل البيني مع Mastodon وبقية الاتحاد الفيدرالي، على الرغم من أن Meta لم تناقش علنًا واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها في هذا السياق.