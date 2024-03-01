آبل تتراجع عن خططها للتخلص من تطبيقات الويب على iPhone

تراجعت شركة Apple عن قرارها بإزالة تطبيقات الويب على الشاشة الرئيسية في الاتحاد الأوروبي (EU). بعد إلقاء اللوم في البداية على قرارها بالتخلي عنها على متطلبات قانون الأسواق الرقمية (DMA) لدعم المتصفحات غير WebKit، تقول Apple الآن إن المستخدمين الأوروبيين سيعودون للاستمتاع بتجربة تطبيقات الويب نفسها من قبل عندما يصل iOS 17.4 أوائل هذا الشهر.

وكتبت شركة آبل يوم الجمعة في وثيقة دعم المطورين المحدثة: "لقد تلقينا طلبات لمواصلة تقديم الدعم لتطبيقات الويب للشاشة الرئيسية في نظام التشغيل iOS، وبالتالي سنستمر في تقديم إمكانية تطبيقات الويب للشاشة الرئيسية الحالية في الاتحاد الأوروبي". "يعني هذا الدعم أن تطبيقات الويب على الشاشة الرئيسية تستمر في البناء مباشرة على WebKit وبنية الأمان الخاصة بها، وتتوافق مع نموذج الأمان والخصوصية للتطبيقات الأصلية على iOS."

تعمل تطبيقات الويب التقدمية (PWAs) تمامًا مثل التطبيقات الأصلية مع ميزات مثل النوافذ المخصصة والإشعارات والتخزين المحلي.

قامت Apple بإزالتها للعملاء الأوروبيين في الإصدار التجريبي الثاني من نظام التشغيل iOS 17.4، وبدلاً من ذلك تسأل عما إذا كان المستخدمون يريدون فتح موقع الويب في Safari.

في ذلك الوقت، زعمت الشركة أن دعم تطبيقات الويب يمكن أن يضر بالأمان، نظرًا لمتطلبات DMA لدعم محركات المتصفح غير WebKit. "إن معالجة مخاوف الأمان والخصوصية المعقدة المرتبطة بتطبيقات الويب باستخدام محركات المتصفح البديلة قد تتطلب إنشاء بنية تكامل جديدة تمامًا غير موجودة حاليًا في نظام التشغيل iOS ولم يكن من العملي تنفيذها نظرًا للمتطلبات الأخرى لـ DMA والاعتماد المنخفض للغاية من قبل المستخدم "تطبيقات الويب على الشاشة الرئيسة"، كتبت الشركة في فبراير.

وتدخلت منظمة Open Web Advocacy بسرعة لانتقاد خطوة Apple التي تم عكسها الآن. وكتبت المنظمة في فبراير: "لقد كان لدى شركة Apple 15 عامًا لتسهيل المنافسة الحقيقية للمتصفحات في جميع أنحاء العالم، وما يقرب من عامين منذ النص النهائي لـ DMA". "كان من الممكن أن يستخدم هذا الوقت لمشاركة الوظائف التي فضلها تاريخيًا لمتصفح Safari مع المتصفحات الأخرى. التقاعس عن العمل والصمت يتحدثان كثيرًا”.

لم يبدو الاتحاد الأوروبي أكثر سعادة بشأن إزالة تطبيق الويب. وقال مسؤولو المفوضية الأوروبية في أواخر فبراير إنهم يحققون في قرار شركة آبل فيما بدا وكأنه تمهيد لتحقيق رسمي.

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن المنظمين أرسلوا أسئلة للمطورين حول تأثير إزالة PWA من شركة Apple.

ومهما حدث بين ذلك الوقت والآن لتغيير رأي شركة أبل، فإنه يظل صامتًا. وبدلاً من ذلك، تقوم الشركة بصياغة انعكاسها كرد بسيط على "الطلبات" التي تلقتها لمواصلة تقديم تطبيقات الويب على الشاشة الرئيسية.

ربما أكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي لشركة تصنيع iPhone أن الشركة لن تحتاج إلى دعم PWAs من محركات المتصفح الأخرى، أو ربما أرادت الشركة فقط تجنب تحقيق رسمي (والعلاقات العامة السيئة التي يمكن أن تولدها).

وبغض النظر، فإن مستخدمي الإصدار التجريبي الأوروبي من iOS 17.4 فقط هم من لا يملكون تطبيقات الويب، وسيستعيدونها بمجرد وصول الإصدار النهائي للبرنامج.