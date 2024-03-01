X يعيد سياسة مكافحة التسمية الخطأ

قامت X بتحديث صفحة الإساءة والتحرش الخاصة بها في يناير، وأضافت قسمًا جديدًا يشرح قاعدتها الجديدة ضد الاستخدام المتعمد للضمائر الخاطئة لشخص ما أو استخدام اسم لم يعد يستخدمه. كما لاحظت Ars Technica، ينص القسم الجديد بعنوان "استخدام الأسماء والضمائر السابقة" على أن الخدمة "ستقلل من ظهور المنشورات" التي تستخدم ضمائر لشخص مختلف عما يستخدمونه لأنفسهم وأولئك الذين يستخدمون الآن ضمائر اسم مختلف كجزء من انتقالهم.

أزالت خدمة الشبكات الاجتماعية المعروفة سابقًا باسم Twitter سياستها الطويلة الأمد ضد تسمية الأفراد المتحولين جنسيًا وتضليلهم بنفس الهدوء في أبريل 2023. وقالت سارة كيت إليس، الرئيس التنفيذي لشركة GLAAD، في ذلك الوقت، إن قرار X كان "أحدث مثال على مدى عدم أمان الشركة". للمستخدمين والمعلنين على حدٍ سواء." تجدر الإشارة إلى أن Elon Musk، مالك الموقع، لديه تاريخ من الإعجاب ومشاركة المنشورات ونقاط الحديث المناهضة للمتحولين جنسيًا.

وبموجب السياسة الجديدة، لن يتصرف X إلا على المنشور إذا سمع من الهدف نفسه "نظرًا لتعقيد تحديد ما إذا كان مثل هذا الانتهاك قد حدث أم لا". وهذا يضع المسؤولية على عاتق الهدف الذي قد ينتهي به الأمر إلى إلقاء اللوم عليه لعدم الإبلاغ إذا اختار أن ينأى بنفسه عن الإساءة. أخبرت جيني أولسون، المدير الأول لسلامة وسائل التواصل الاجتماعي في GLAAD، آرس أن المنظمة لا توصي بالإبلاغ الذاتي لمنصات التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، قال أولسون إن السياسات التي تحظر بوضوح تسمية الأشخاص المتحولين جنسيًا وتضليلهم لا تزال أفضل من السياسات الغامضة التي لا توضح ما إذا كانوا ينتهكون قواعد المنصة أم لا.

يعمل X على تقليل ظهور المنشورات عن طريق إزالتها من نتائج البحث والمخططات الزمنية الرئيسية والاتجاهات والإشعارات. سيتم أيضًا ترتيب هذه المنشورات في قسم الردود، ولا يمكن اكتشافها إلا من خلال الملفات الشخصية للمؤلفين. وأخيرًا، لن يتم عرضها على موقع أو تطبيق X مع الإعلانات المجاورة لها، مما قد يمنع تكرار خسائر إيرادات الإعلانات التي تكبدتها الشركة العام الماضي. وفي أواخر عام 2023، سحب المعلنون حملاتهم من موقع الويب قبل العطلة مباشرة بعد أن نشرت شركة Media Matters تقريرًا يعرض إعلانات على موقع الويب بجوار محتوى معاد للسامية مباشرةً.