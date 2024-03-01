ميتا تقتل علامة تبويب Facebook News

في أوائل أبريل، ستبدأ علامة تبويب أخبار فيسبوك في الاختفاء للمستخدمين في الولايات المتحدة وأستراليا. أعلنت شركة Meta أنها ستوقف علامة التبويب المخصصة الموجودة في قسم الإشارات المرجعية في شبكتها الاجتماعية كجزء من جهودها "لمواءمة استثماراتها مع منتجاتها وخدماتها التي يقدرها الأشخاص أكثر". أوقفت الشركة بالفعل علامة تبويب الأخبار في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في أوائل ديسمبر 2023، موضحة أنها توجه مواردها إلى أشياء أخرى يرغب الناس في رؤية المزيد منها، مثل مقاطع الفيديو القصيرة.

وفي منشور Meta الجديد، قالت إن عدد الأشخاص الذين يستخدمون علامة تبويب الأخبار في الولايات المتحدة وأستراليا خلال العام الماضي انخفض بنسبة 80 بالمائة. تشكل الأخبار أقل من ثلاثة بالمائة مما يراه المستخدمون على فيسبوك على ما يبدو، وهي لا تشكل جزءًا كبيرًا من تجربتهم. وكتبت الشركة: "نحن نعلم أن الأشخاص لا يأتون إلى فيسبوك للحصول على الأخبار والمحتوى السياسي، بل يأتون للتواصل مع الناس واكتشاف فرص وعواطف واهتمامات جديدة".

ومن خلال سحب علامة التبويب "الأخبار" في أستراليا، ستتوقف الشركة أيضًا عن الدفع للناشرين في الدولة مقابل المحتوى الخاص بهم بعد انتهاء صفقاتهم الحالية. قبل بضع سنوات، قام فيسبوك بحظر الروابط الإخبارية في البلاد ردًا على القانون المقترح آنذاك والذي يتطلب من شركات مثل Meta دفع أموال للمؤسسات الإعلامية مقابل محتواها. قامت الشركة بإلغاء حظر الروابط الإخبارية بعد أيام قليلة فقط بعد أن بدأت في إبرام صفقات مع مؤسسات إعلامية أسترالية.

وفقًا لموقع The Age، تعتقد لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية أن Google وMeta أبرمتا صفقات مع عشرات المنافذ، بما في ذلك Guardian Australia وNews Corp Australia، بقيمة تبلغ حوالي 200 مليون دولار سنويًا. شركة Meta مسؤولة عن حوالي ثلث هذا المبلغ الإجمالي أو 66 مليون دولار، مما يعني أن قرارها سيكون له تأثير كبير على صناعة الأخبار في البلاد. ويبدو أنه لا يوجد مجال للتفاوض: فقد أوضحت الشركة في إعلانها أنها لن تدخل في صفقات تجارية جديدة لمحتوى الأخبار التقليدي في أي من المناطق التي قامت فيها بالفعل بإزالة علامة تبويب الأخبار.

لم يقم Meta بحظر روابط الأخبار في البلدان المذكورة أعلاه، ومع ذلك، لا يزال بإمكان مستخدمي Facebook الوصول إلى أي ما تم نشره على الشبكة الاجتماعية. ويمكن للناشرين أيضًا الاستمرار في نشر روابط قصصهم على صفحاتهم الرسمية كالمعتاد.