دونالد ترامب في محكمة في فلوريدا لجلسة استماع في قضية وثائق سرية

يمثل دونالد ترامب، أمام المحكمة في فلوريدا حيث يستعد قاض للنظر فيما إذا كان سيؤجل محاكمته بسبب سوء التعامل المزعوم مع الوثائق السرية.

وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في مايو، لكنها تعطلت بسبب معركة قانونية حول الأدلة التي سيتمكن فريق ترامب القانوني من مراجعتها.

ويضغط المدعون العامون من أجل بدء 8 يوليو، بينما يريد ترامب بدلا من ذلك موعدا بعد الانتخابات، أو في أغسطس.

ودفع ترامب ببراءته من 40 تهمة جنائية في القضية الفيدرالية.

وهو متهم بالاحتفاظ بملفات الأمن القومي الحساسة في منتجعه مار لاغو في فلوريدا بعد ترك منصبه في يناير 2021 ثم عرقلة الجهود الحكومية المتكررة لاستعادتها.

واتهم إلى جانبه بتهم ذات صلة مساعده الشخصي والت نوتا ومدير العقارات في مار لاغو كارلوس دي أوليفيرا.

ووصف ترامب، الذي من المتوقع أن يفوز بشكل غير رسمي بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في وقت لاحق من هذا الشهر، القضايا الجنائية الأربع التي يواجهها هذا العام على أنها "مطاردة ساحرات" ذات دوافع سياسية رفعها الديمقراطيون للإضرار بفرص إعادة انتخابه.

وقد كافح ، مع بعض النجاح ، لتأخير كل قضية ضده - على الرغم من أن محاكمته الأولى ، بسبب مزاعم تتعلق بأموال دفعها للممثلة السينمائية ستورمي دانيلز ، من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر.

يوم الخميس ، قال محاموه في قضية فلوريدا هذه في ملف المحكمة: "بصفته المرشح الرئيسي في انتخابات 2024 ، يؤكد الرئيس ترامب بقوة أنه لا يمكن إجراء محاكمة عادلة هذا العام بطريقة تتفق مع الدستور".

وزعموا أن المحاكمة التي تجري قبل الانتخابات ستتداخل مع "حق ترامب في التعديل السادس في الحضور والمشاركة في هذه الإجراءات" وكذلك "حق التعديل الأول الذي يشاركه مع الشعب الأمريكي في المشاركة في خطاب الحملة".

واتهم بعض الخبراء القانونيين القاضية أيلين كانون، التي عينها ترامب، بإبطاء عملية ما قبل المحاكمة، بما في ذلك تأجيل المواعيد النهائية الرئيسية.

في نوفمبر ، ألمحت إلى تأخير في الجدول الزمني الأصلي ، مستشهدة بشكوى فريق ترامب بشأن الوقت الذي سيحتاجه لمراجعة ما وصفته بأنه "الحجم الكبير بشكل غير عادي من الاكتشافات غير السرية والسرية" في القضية.

وقالت إن هذه المواد تشمل 1.3 مليون صفحة من الوثائق غير السرية و 5500 صفحة من الوثائق السرية و 60 تيرابايت من لقطات الدوائر التلفزيونية المغلقة.

لكن القاضي كانون وقف إلى جانب المدعين العامين في حكمين رئيسيين في وقت سابق من هذا الأسبوع بشأن الأدلة التي قد يتم تقديمها.

ورفضت يوم الأربعاء طلب ترامب بالاطلاع على المزيد من الملفات الحكومية السرية أكثر مما يمكنها الوصول إليه بالفعل. وفي اليوم السابق، قضت بأن السيد نوتا والسيد دي أوليفيرا لم يحتاجا إلى الوصول إلى أي من الاكتشافات السرية التي قدمها فريق المدعين العامين التابع للمستشار الخاص جاك سميث.

وسيكون قرار القاضي بإعادة جدولة موعد المحاكمة أساسيا في تشكيل الجدول الزمني لمواعيد محاكمة ترامب الأخرى.

تبدأ محاكمته في نيويورك المتعلقة بمدفوعات مالية سرية لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز في 25 مارس ومن المتوقع أن تستمر ستة أسابيع، ولا تزال قضيته الفيدرالية في واشنطن بشأن اتهامات بالتدخل في الانتخابات، والتي رفعها أيضا مكتب المستشار الخاص، معلقة في الوقت الذي تصدر فيه المحكمة العليا الأمريكية حكمها بشأن ادعاء ترامب بأنه يجب أن يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية.

وتنتظر محاكمة في جورجيا بتهم مماثلة موعد للمحاكمة.