صالات استاد القاهرة جاهزة لاستضافة بطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والشباب

تستعد الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي لاستضافة منافسات بطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والناشئات والشباب والشابات خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس المقبل داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن تقام فعاليات البطولة داخل الصالة رقم 2 و3 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

وشهد اليوم الجمعة، إقامة الاجتماع الخاص بالحكام واللجنة الفنية للبطولة بالإضافة إلى اللمسات الأخيرة لتجهيز صالات اللعب، على أن تبدأ منافسات البطولة الفعلية غدا السبت.

وتشهد البطولة إقامة منافسات سلاح الشيش وسلاح سيف المبارزة بالإضافة إلى سلاح السيف للفردي والفرق على صعيد الناشئين والناشئات تحت 17 سنة والشباب والشابات تحت 20 سنة بالاضافة الى منافسات الفردي للثلاثة أسلحة تحت 15 سنة للبنين والبنات.

يذكر أن مصر قد نجحت مؤخرا في استضافة بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للكبار خلال الفترة ما بين 22 وحتى 25 فبراير الجاري بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي وحظت البطولة على إشادات دولية كبيرة.