5 آلاف متسابق في ماراثون القاهرة الدولي بحديقة الميريلاند .. صور

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة و بمشاركة ٥ الآف متسابق ..

انطلق اليوم ماراثون القاهرة الدولي بحديقة الميريلاند في نسختة العاشرة، والذي نظمة فريق cairo runners بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالادارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومحافظة القاهرة، بمشاركة ٥ آلاف متسابق من العديد من الجنسيات المختلفة.



أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الإهتمام بنشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع في ضوء توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وجعل الرياضة «أسلوب حياة»، وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة من خلال الفعاليات المختلفة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية.



وأكد الدكتور أشرف صبحي علي اهتمام الوزارة بالمشاركة في تنفيذ الفعاليات والماراثونات الرياضية، واستضافة مختلف الأحداث الدولية طوال العام، في ضوء نشر ثقافة الممارسة الرياضية، والترويج للمعالم السياحية والأثرية التي تتميز بها البلاد، وكذا المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها مصر خلال الآونة الراهنة تحت قيادة السيد الرئيس عيد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تضمن السباق ٤ مسافات مختلفة ٢١ كم ،١٠ كم ،٥ كم ،وتضمت أيضا سباق عائلي.

الجدير بالذكر بأن قام بالمشاركة فى هذا الحدث عدد كبير من العدائين المصريين والدوليين وحضر عدد كبير من الجنسيات المختلفة والشخصيات العامة.

حضر الماراثون كل من احمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة السياحة والفعاليات الرياضية وفريق عمل الاداره ،إبراهيم صفوت وعبدالله حسين المديرين التنفيذين للسباقات.