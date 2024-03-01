الشباب والرياضة: 32 ألف مُشارك في مبادرة الأسرة المصرية بمراكز شباب الأسكندرية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن مشاركة 17 ألف فرد في مبادرة الأِسرة المصرية بمراكز شباب الأسكندرية للأسبوع الثاني، يصل إجمالي المشاركين منذ الانطلاقة إلي 32 ألف مشارك، وذلك من خلال مديرية الشباب والرياضة بالأسكندرية تحت رعاية الوزارة والمحافظة.

تأتي مبادرة الأسرة المصرية للأسبوع الثاني بمراكز شباب الأسكندرية، في إطار توجيهات فخامة الرئيس، وتُنفذه وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، لجعل الرياضة أسلوب حياة بمختلف المنشآت الشبابية والرياضية.



تتضمن المبادرة فتح مراكز الشباب يومي الجمعة والسبت أسبوعيًا، ليستمع جميع أفراد الأسرة بممارسة نشاط رياضى المحبب إليهم، بالإضافة إلي إتاحة وقت للأسرة سويًا فى نشاط واحد ، وذلك من ألعاب ترفيهية ورياضات متنوعة وقضاء الأطفال أوقات جيدة مع أسرهم في حدائق الألعاب.



جدير بالذكر أن المبادرة شارك فيها في الأسبوع الأول15 ألف مشارك، وقد شارك هذا الأسبوع 17 ألف مشارك، ليصبح إجمالي المشاركين 32 ألف مشارك علي مدار أسبوعين هم عمر المبادرة.