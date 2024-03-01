وزارة الشباب: ختام ثاني الدورات التدريبية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

بالتعاون مع « معهد التخطيط القومى »

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع معهد التخطيط القومى، ثاني الدورات التدريبية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، علي مدار يومي 27 و 28 من فبراير الجاري، بمقر المعهد، بمشاركة نحو 75 عضوا من أعضاء نموذج المحاكاة، بحضور نخبة مختارة من خبراء وأساتذة معهد التخطيط القومى.



وجاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لخطة رؤية مصر 2030، واتساقاً مع المحور الرابع الذي أشار إلي تعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال زيادة المعرفة والابتكار في مختلف المجالات.

وتضمنت الفعاليات برنامجاً تدريبياً مكثفاً حول «اللامركزية والتنمية المحلية»، وبرنامجاً تدريبياً آخر بعنوان “مهارات الاتصال السياسي “ حيث يهدف البرنامج التدريبي «اللامركزية والتنمية المحلية» إلى التعريف بأهمية التوجه نحو تطبيق اللامركزية وكذلك الإلمام بمفهوم وأبعاد ومتطلبات ومزايا تطبيق اللامركزية، فضلاً عن التعرف على واقع لامركزية التخطيط في المحافظات المصرية والمشكلات التي تواجهها، وزيادة المهارات الذهنية والمهنية للمشاركين من خلال مناقشة عملية لدور اللامركزية في إصلاح الإدارة المحلية، ومناقشة أثر اللامركزية على كفاءة وجودة الخدمات المحلية وإلمامهم بآليات التخطيط اللامركزي.

فيما تناول برنامج «مهارات الاتصال السياسي» الضوء مفهوم الاتصال السياسي ومكونات الرسالة الاتصالية، إلى جانب الوقوف على أدواته وقنواته المختلفة، وكذلك علاقة الشائعات بعملية الاتصال السياسي وكيفية توظيفها ومواجهتها، علاوة على الوقوف على مفهوم ووظائف الإعلام السياسي، وعلاقته بالرأي العام.

وتضمنت الفعاليات أيضًا ، مفهوم التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، وتحديد أولويات المشروعات العامة والخاصة، بالإضافة إلى اطلاع المشاركين على كيفية الإلمام بالمراحل المختلفة لصياغة الخطط الاستراتيجية، والتركيز على الجانب التطبيقي فيها ، وكذا أهميته في صنع النجاح ومهارات إعداد الخطة الاستراتيجية وتقييم الأهداف الاستراتيجية ومتابعة الأداء" .

وأشاد المتدربون بالمواد العلمية والفنية والإدارية ، والدور المحوري للدول المصرية نحو رؤية تنموية طموحة - رؤية مصر 2030 - والتي تسعى إلى تحقيق اقتصاد تنافسي متوازن، ومتنوع قائم على المعرفة، ويتسم بالعدالة والتكامل الاجتماعي والمشاركة، مع نظام بيئي متوازن ومتنوع .









