الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

دورة عن محاكاة المحليات لشباب المنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

نفذ الكيان الشبابى إرادة شباب مصر بالمنيا ، دورة عن محاكاة المحليات تحت شعار قادة المستقبل ، وذلك بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، وضمن خطة وزارة الشباب والرياضة والمديرية ، فى دعم وتأهيل شباب الكيانات الشبابية والمتطوعين من خلال برامج وأنشطة مختلفة.

 

حاضر اللقاء الدكتور سمير رشاد ابو طالب ، اللواء سامى سنوسى ، الدكتور محمد علاء ، وبحضور الدكتور شريف رمضان معاون مدير المديرية  ، والدكتور محمد جمال منسق كيان إرادة شباب مصر بالمنيا ، وعدد ٥٠ متدرب من أعضاء الكيان وشباب المحافظة.

 

تناول اللقاء الجانب القانوني والتشريعي للمجلس المحلى ، والإختصاصات وكذلك مهام المجلس ، ومحاكاة المحليات من قبل الشباب والدور الهام للمجالس المحلية ، ثم التعريف بأهمية التشريعات والقوانين ، وكذلك ادوات قادة المستقبل من خلال التأهيل والتدريب الجيد.

 

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، اشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة ، ومتابعة تنفيذ معاونى وكيل الوزارة.

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