دورة عن محاكاة المحليات لشباب المنيا

نفذ الكيان الشبابى إرادة شباب مصر بالمنيا ، دورة عن محاكاة المحليات تحت شعار قادة المستقبل ، وذلك بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، وضمن خطة وزارة الشباب والرياضة والمديرية ، فى دعم وتأهيل شباب الكيانات الشبابية والمتطوعين من خلال برامج وأنشطة مختلفة.

حاضر اللقاء الدكتور سمير رشاد ابو طالب ، اللواء سامى سنوسى ، الدكتور محمد علاء ، وبحضور الدكتور شريف رمضان معاون مدير المديرية ، والدكتور محمد جمال منسق كيان إرادة شباب مصر بالمنيا ، وعدد ٥٠ متدرب من أعضاء الكيان وشباب المحافظة.

تناول اللقاء الجانب القانوني والتشريعي للمجلس المحلى ، والإختصاصات وكذلك مهام المجلس ، ومحاكاة المحليات من قبل الشباب والدور الهام للمجالس المحلية ، ثم التعريف بأهمية التشريعات والقوانين ، وكذلك ادوات قادة المستقبل من خلال التأهيل والتدريب الجيد.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، اشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة ، ومتابعة تنفيذ معاونى وكيل الوزارة.