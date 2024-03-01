الجمعة 01 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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إعلام إسرائيلي: جيش الاحتلال يعاني صدمة كبيرة وصدام محتمل مع البيت الأبيض

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال يعاني صدمة كبيرة ويطالب بتجنيد 7500 ضابط وجندي بشكل فوري لتعزيز قواته، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

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صدام مع البيت الأبيض 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين أمريكيين: "قد يحدث صدام مع البيت الأبيض إذا حال نتنياهو دون إتمام صفقة التبادل لأسباب سياسية داخلية".

على نتنياهو بذل أقصى جهد للتوصل إلى صفقة تباد

وواصلت: "على نتنياهو بذل أقصى جهد للتوصل إلى صفقة تبادل والتعامل بحكمة لتجنب أي صدام مع الولايات المتحدة".

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