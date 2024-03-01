تقدر من غيرها .. ندوة لطلائع المنيا

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، إدارة تنمية النشء ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية النشء الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين ، إدارة العلمى والتكنولوجي والتنمية الثقافية، ندوة بعنوان تقدر من غيرها ، بالتعاون مع إدارة علاج الادمان.

وذلك من خلال تنفيذ اللقاءات التوعوية حول الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمراكز الشباب ، وقد تم التنفيذ الندوة بمركز شباب ماقوسة بمشاركة أكثر من ٥٠ طليع وطليعة ، بالتنسيق مع إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان ، وذلك في إطار الحملة التوعوية للشباب والمراهقين ضد أخطار التعاطي والإدمان ، خلال الفترة من ٢٤ فبراير ، وحتى 7 مارس 2024 ، بكافة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وتضمن برنامج تنفيذ لقاء توعوي للنشء من الجنسين ، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة ، تناول اللقاء شرح مفصل عن الإدمان الجيد والمفيد مثل ، إدمان المذاكرة والعمل ، ومقارنته بالإدمان السيء ، و كيفية وقوع النشء والمراهقين في دائرة الإدمان ، نتيجة لبعض الظروف النفسية وكيفية اكتشاف المدمن ، توضيح أساليب العلاج والمشورة النفسية ووحدات الدعم النفسي وخدماتها ، توضيح اماكن الأمانة العامة ، ومواعيد استقبال الحالات سواء للأطفال، أو الكبار رجال أو نساء.

أدار الندوة الدكتور محمود علي عبد البديع ، اخصائي نفسي بمستشفي المنيا للطب النفسي وعلاج الإدمان ، وذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل الوزارة ، اشراف الدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، تنفيذ إدارة تنمية النشئ بقيادة عبير حسان.