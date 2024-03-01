الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تقدر من غيرها .. ندوة لطلائع المنيا

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، إدارة تنمية النشء ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية النشء الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين ، إدارة العلمى والتكنولوجي والتنمية الثقافية، ندوة بعنوان تقدر من غيرها ، بالتعاون مع إدارة علاج الادمان.

 

وذلك من خلال تنفيذ اللقاءات التوعوية حول الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمراكز الشباب ، وقد تم التنفيذ الندوة بمركز شباب ماقوسة بمشاركة أكثر من ٥٠ طليع وطليعة  ، بالتنسيق مع إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان ، وذلك في إطار الحملة التوعوية للشباب والمراهقين ضد أخطار التعاطي والإدمان ، خلال الفترة من ٢٤ فبراير ، وحتى 7 مارس 2024 ، بكافة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

 

وتضمن برنامج تنفيذ لقاء توعوي للنشء من الجنسين  ، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة ، تناول اللقاء شرح مفصل عن الإدمان الجيد والمفيد مثل ، إدمان المذاكرة والعمل ، ومقارنته بالإدمان السيء ، و كيفية وقوع النشء والمراهقين في دائرة الإدمان ، نتيجة لبعض الظروف النفسية وكيفية اكتشاف المدمن ، توضيح أساليب العلاج والمشورة النفسية ووحدات الدعم النفسي وخدماتها ، توضيح اماكن الأمانة  العامة ، ومواعيد استقبال الحالات سواء للأطفال،  أو الكبار رجال أو نساء.

 

أدار الندوة  الدكتور محمود علي عبد البديع ، اخصائي نفسي بمستشفي المنيا للطب النفسي وعلاج الإدمان ، وذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل الوزارة ، اشراف الدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة  ، تنفيذ إدارة تنمية النشئ بقيادة عبير حسان.

الجريدة الورقية