حضره 50 ألف شخص.. حفل زفاف أسطوري لابن ملياردير هندي

بعد زفاف ابنته الكبرى إيشا الأسطوري عام 2018، قرر أغنى رجل في آسيا، الملياردير الهندي موكيش أمباني الاحتفال بزواج ابنه الأصغر أنانت من راديكا ميرشانت بشكل يفوق الخيال بتكلفة معلنة بلغت حوالي 100 مليون دولار.

مشاركة 50 ألف شخص

بدأت مراسم الاحتفالات بمشاركة العروس والعريس بإطعام أكثر من 50 ألف شخص فقير في جامناجار، موطن أمباني.

وأقيمت الاحتفالات في حديقة تبلغ مساحتها 3 آلاف فدان، تحتوي على أكثر من 10 ملايين شجرة وأكبر بستان مانغو في آسيا.

كما أنها موطن لمركز أمباني لإنقاذ وإعادة تأهيل الحيوانات، والذي يضم ألفي حيوان تم إنقاذها من الهند ومن جميع أنحاء العالم.



أطباق مميزة

وتم تقديم حوالي 2500 طبق للضيوف على مدار 3 أيام لضمان عدم تناول نفس الطبق مرتين أبدا.

ضيوف من جميع أنحاء العالم

وصلت النجمة ريهانا إلى جامناجار لحضور حفل ما قبل الزفاف، ومن المتوقع أن يسافر الرؤساء التنفيذيون للتكنولوجيا العالمية ونجوم بوليوود وأيقونات البوب ​​وسياسيون، لحضور المناسبة التي تستمر 3 أيام.

من هو موكيش أمباني؟