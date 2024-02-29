طريقة تحضير شيبس الموز.. يحميك من الأمراض

شيبس الموز من الوصفات الشهية التي انتشرت في الأونه الأخيرة كبديل للبطاطس، فيحتوي علي فوائد أكثر يساعدك علي الحماية من الأمراض وخسارة الوزن، وفيما يلي نقدم لك طريقة التحضير.





شيبس الموز

طريقة عمل شيبس الموز

المقادير

- الموز : 4 حبات (أخضر)

- زيت الزيتون : ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

طريقة التحضير

حمّي المقلاة الهوائية، ثم قشري الموز وقطعيه إلى شرائح رفيعة.

اخلطي شرائح الموز مع زيت الزيتون ثم أدخليها المقلاة حتى تنضج وتقرمش.

أخرجي الشيبس من المقلاة، وضعيه في طبق التقديم، ثم أضيفي عليه رشة من الملح، وقدميه.





فوائد شيبس الموز

يُقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يُعد الموز المجفف من الأطعمة المساهمة في الوقاية من السرطان، وذلك بسبب احتواء الموز المجفف على بروتين الليكتين ( Lectin)، والليكتين هو مضاد أكسدة يُساعد على إزالة الجذور الحرة التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان إن تراكمت وازدادت في الجسم.





يُسهم في تنظيم ضغط الدم

يحتوي الموز المجفف على عنصر البوتاسيوم، الذي يُسهم في خفض ضغط الدم ووقاية القلب والأوعية الدموية من المخاطر الصحية.





يُسهم في وقاية الكلى من الحصى

احتواء الموز المجفف على البوتاسيوم السبب وراء قدرته على المساهمة في حماية الكلى من الحصى، لذلك يُنصح بتناوله للأشخاص الذين يُعانون من حصى الكلى.





يُساعد في خفض مستوى السكر في الدم

إن الموز المجفف غني بالألياف، وقد وجد الباحثون أن الألياف تُساعد في خفض السكر في الدم، مما جعل الموز المجفف غذاء جيد يُسهم في تقليل الإصابة بمرض السكري من النوع النوع الثاني، إضافةً لفائدته في خفض مستوى السكر لمرضى السكري.