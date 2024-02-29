السفير البريطاني يشيد بالنظام الصحي المصري ومواجهة تحديات المراة

علي هامش مؤتمر متحدون من أجل صحتها..صحة المرأة المصرية في ضيافة السفارة البريطانية بالقاهرة وفي لقاء سريع جانبي مع بعض الصحفين اشاد السفير البريطاني، جاريث بيلي بجهود الدولة المصرية في دعم وتعزيز صحة المرأة والعمل على تمكينها بالمجتمع في كل المجالات، مؤكداً أن المملكة المتحدة حريصة على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع مصر في قطاع الرعاية الصحية، والعمل المشترك على تحسين وتحديث خدمات الرعاية الصحية، وتشجيع المزيد من الشركات البريطانية ذات المستوى العالمي على الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية المصري.

وأكدعلي العلاقات البريطانية الممتدة والتعاون مع الحكومة المصرية وبعض الشركات مثل استرزانيكا وشركات اخري بريطانية عالمية لديها القدرة والاستثمارات للتعامل في مصر بالإضافة مع البنك الدولي والمجتمع المدني وبالذات في التحدي الأكبر للمرأة المصرية والمتمثل في سرطان الثدي وباقي المبادرات الصحية في مصر

هناك تعاون كامل مع كل هذا من ناحيتن.الاولي شركات استثمارية من ناحية اخري البنك الدولي من خلال نظام التأمين الصحي الشامل والذي عمم بمنشاته وخدماته ذات المستوي العالي جدا الذي وصل لجميع القري علاوة علي المحافظات.

وأكد السفير علي حرص بريطانيا بشراكات صحية لصالح المواطن المصري ودعمه فقد نجحنا في نظام جديد كاصدقاء لمصر بالمساعدة الفنية لمصر وبشكل عام أكد السفير البريطاني علي تقدم ملموس في مجالات العلاج والأدوية وخاصة فيما تواجهه المرأة المصرية من تحديات وبفضل اهتمام غير مسبوق وخاصة مع وجود دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وأشار الي أن استرازينكا يمكنها بناء مجال التصدير للقارة الأفريقية.. وهنا دورنا كسفارة بتعر يف الدول والشركات العالمية باحتياجات مصر الصحية والعلاجية..في المجال المحلي والتصدي

وأشار الي وجود تعاون أيضا مع وزارة التضامن الاجتماعي هناك مشاريع اخري..كمحاربة بعض العادات مثل مواجهة جرائم الشرف والختان وكل مايواجه تحديات تقابل المرأة المصرية بهدف مساعدة الحكومة المصرية في مواجهة تلك التحديات.

