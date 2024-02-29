وفد التنسيقية يشارك في فعالية وزارة الهجرة «مصر المحبة منذ فجر التاريخ»

في إطار المرحلة الثانية من مبادرة «اتكلم عربي»...

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فعالية بعنوان «مصر المحبة منذ فجر التاريخ»، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، والتي نظتمها وزارة الهجرة في مقر النادي الدبلوماسي المصري بوسط القاهرة، لاستعراض نتائج الجزء الأول من المرحلة الثانية للمبادرة والتي أطلقتها الوزارة تحت شعار «جذورنا المصرية»، وذلك بحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من الوزراء.

من جانبها، رحبت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معربة عن عميق شكرها لأعضاء التنسيقية، لتلبيتهم دعوة وزارة الهجرة وحرصهم على حضور هذه الفعالية الهامة، التي تعكس اهتمام الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها، بما تواجهه اللغة العربية من تحديات عدة، تمثل خطراً على الهوية الوطنية، والسعي للحفاظ على لغتنا وهويتنا التي نعتز ونفخر بها.

من جانبهم، أشاد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجهود السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، منذ توليها حقيبة الوزارة، وما قدمته من مبادرات ومحفزات لمواطنينا المصريين في الخارج، من أهمها مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"، بما يعزز ثقة المواطن المصري المقيم في الخارج في الدولة.

وأشار النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة النقاشية التي عقدت ضمن الفعاليات، إلى أن الجمهورية الجديدة حافظت على الهوية المصرية وحالت دون اختطاف التسامح والمحبة الذي عرفناه في مصر منذ فجر التاريخ، مضيفا أن ثورة 30 يونيو حافظت على النسيج الوطني ولُحمته، لافتاً إلى أنه كممثل لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن مصر حريصة على بناء البشر، كما شيدنا بنية تحتية قوية، مشيدا بالقرار الحكيم لعودة وزارة الهجرة من جديد، لخدمة ملايين المصريين حول العالم، لتربطهم بالوطن وتعزز هويتهم، وتنشر ثقافة المحبة والتسامح.

وأضاف خليل، أن مصر حققت إنجازات متميزة في ملف المواطنة، فما يحدث لم يحدث مثله منذ 200 عاما، ومنه على سبيل المثال، قانون بناء الكنائس وإتاحة بناء دور العبادة، بجانب ترسيخ دور المواطنة والاحتفال بزيارة الكاتدرائية وتهنئة أشقاء الوطن بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، وإعلاء قيم الكفاءات لبناء الوطن، دون الالتفات لجنس أو لون أو دين، والتأكيد على تعزيز الهوية الوطنية وبناء المجتمع، مشيرا إلى مبادرات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعم المبدعين، وترسيخ قيم الهوية الوطنية.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، النائب عماد خليل، والنائب طارق الخولى، عضوا مجلس النواب، والنائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ، ومؤمن سيد، عضو التنسيقية، والإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو التنسيقية ومقدم الفعالية ومدير الجلسة.