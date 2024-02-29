قوات حفظ السلام تنسحب من قاعدة كامانيولا فى الكونغو

أغلقت قوات حفظ السلام الباكستانية، التابعة لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قاعدة كامانيولا في شرق البلاد.

بعثة الأمم المتحدة

وحضر الحفل رئيس بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت بنتو كيتا، وهي أيضا الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة: "كامانيولا هي أول قاعدة لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في جنوب كيفو.

أغلقت بعد التوقيع المشترك بين حكومة الكونغو وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في 21 نوفمبر 2023 على مذكرة بشأن الانسحاب المتسارع والتدريجي والمنظم والمسؤول لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية".

معلومات عن قاعدة مونوسكو

تأسست قاعدة مونوسكو في عام 2005.

والشرطة الوطنية الكونغولية مسؤولة من الآن فصاعدا عن الأمن في المنطقة.

تقع قاعدة كامانيولا في منطقة متقلبة بشكل خاص في سهل روزيزي.

وقال القائد العام المؤقت لقوات مونوسكو إنه واثق من مهنيتها.

وقال الجنرال السنغالي ضيوف خار "أنا مدرك للتحديات القائمة، لكنني واثق أيضا من قدرة قوات الدفاع والأمن الكونغولية على مواجهة التحديات بعزم ومهنية".

ووصلت قوة مونوسكو إلى الكونغو في 2010 بعد أن حلت محل بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في وقت سابق لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني ودعم الحكومة الكونغولية في جهودها لتحقيق الاستقرار وتوطيد السلام.

لكن الكونغوليين المحبطين يقولون إن لا أحد يحميهم من هجمات المتمردين مما أدى إلى احتجاجات ضد بعثة الأمم المتحدة وغيرها تحولت في بعض الأحيان إلى هجمات مميتة.

على مدار سنوات وجودها، لا يزال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يتعرض للدمار من قبل أكثر من 120 جماعة مسلحة تسعى للحصول على حصة من موارد المنطقة مثل الذهب وتحاول حماية مجتمعاتها، وبعضها متهم بأنها مدعومة بهدوء من جيران جمهورية الكونغو الديمقراطية والقوى الأجنبية.