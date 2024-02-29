دعوى قضائية ضد OpenAI وMicrosoft لانتهاك حقوق الطبع والنشر

أفادت صحيفة The Verge أن المطالبات القانونية بدأت تتراكم ضد Microsoft وOpenAI، حيث رفعت ثلاثة مواقع إخبارية أخرى دعوى قضائية ضد الشركتين بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر. رفعت The Intercept وRaw Story وAlterNet دعاوى قضائية منفصلة تتهم فيها ChatGPT بإعادة إنتاج محتوى إخباري "حرفيًا أو شبه حرفي" مع حذف الإسناد المهم مثل اسم المؤلف.

وقالت المواقع، التي تمثلها جميعها نفس شركة المحاماة، إنه إذا تدرب موقع ChatGPT على مواد محمية بحقوق الطبع والنشر، فإنه "كان سيتعلم توصيل تلك المعلومات عند تقديم الردود". أضافت Raw Story وAlterNet أن OpenAI وMicrosoft يجب أن يكونا على علم بأن برنامج الدردشة الآلي سيكون أقل شعبية ويولد إيرادات أقل إذا "اعتقد المستخدمون أن استجابات ChatGPT تنتهك حقوق الطبع والنشر الخاصة بطرف ثالث."

تشير المؤسسات الإخبارية في الدعوى القضائية إلى أن OpenAI تقدم نظام إلغاء الاشتراك لأصحاب مواقع الويب، مما يعني أن الشركة يجب أن تكون على دراية بالانتهاكات المحتملة لحقوق الطبع والنشر. وقالت Microsoft وOpenAI أيضًا إنهما سيدافعان عن العملاء ضد المطالبات القانونية المتعلقة بانتهاك حقوق الطبع والنشر التي قد تنشأ عن استخدام منتجاتهم، وحتى دفع التكاليف المتكبدة.

في أواخر العام الماضي، رفعت صحيفة نيويورك تايمز دعوى قضائية ضد شركتي OpenAI وMicrosoft بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر، قائلة إنها "تسعى إلى تحميلهما المسؤولية عن الأضرار القانونية والفعلية التي تقدر بمليارات الدولارات". طلبت OpenAI من المحكمة رفض هذا الادعاء، قائلة إن صحيفة نيويورك تايمز استفادت من خطأ ChatGPT الذي جعلها تقرأ المقالات كلمة بكلمة.

تواجه الشركات أيضًا دعاوى قضائية من العديد من المؤلفين غير الروائيين الذين يتهمونهم بـ "السرقة الجماعية والمتعمدة للأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر"، ومن قبل الممثلة الكوميدية سارة سيلفرمان بسبب ادعاءات مماثلة.