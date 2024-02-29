EA تسرح أكثر من 650 موظفًا

ستقوم شركة ألعاب الفيديو Electronic Arts بتسريح 5 بالمائة من قوتها العاملة وفقًا لتقرير قدمته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الأربعاء. وسيفقد أكثر من 650 موظفًا في EA وظائفهم نتيجة لهذه الخطوة، وهي جزء من قيود أوسع ستشهد تقليص الشركة للمساحات المكتبية وإنهاء العمل على بعض ألعاب الفيديو.

تعتبر تخفيضات EA هي الأحدث في سلسلة طويلة من عمليات تسريح العمال التي هزت صناعة ألعاب الفيديو منذ العام الماضي. وفي عام 2023، فقد أكثر من 10500 عامل في ألعاب الفيديو وظائفهم، وتم الاستغناء عن أكثر من 6000 شخص في الصناعة في يناير 2024 وحده. تشمل شركات ألعاب الفيديو التي قامت بتسريح العاملين حتى الآن Microsoft وRiot Games وUnity من بين شركات أخرى كثيرة. أعلنت شركة سوني يوم الثلاثاء أنها ستقوم بتسريح 900 شخص من قسم PlayStation الخاص بها، أي ما يقرب من 8 بالمائة من عدد موظفيها.

وفي مذكرة أُرسلت إلى موظفي EA، كتب الرئيس التنفيذي أندرو ويلسون أن الشركة "تقوم بتبسيط عمليات الشركة لتقديم تجارب أعمق وأكثر اتصالاً للجماهير في كل مكان". وتقول المذكرة إن EA تتوقع الانتهاء من إجراء التخفيضات بحلول أوائل الربع المقبل. ويضيف ويلسون أن التخفيضات ستسمح لشركة EA بالتركيز بشكل أكبر على "أكبر الفرص المتاحة لها - بما في ذلك الملكية الفكرية المملوكة لنا والرياضة والمجتمعات الضخمة عبر الإنترنت".

إحدى الألعاب التي ستؤثر هذه الخطوة بشكل مباشر هي لعبة Star Wars من منظور الشخص الأول التي يعمل عليها Respawn، وهو استوديو تطوير الألعاب الذي استحوذت عليه EA في عام 2017، وفقًا لـ IGN. وقالت لورا ميلي، رئيسة EA Entertainment، للموظفين في مذكرة: "من الصعب دائمًا الابتعاد عن المشروع، وهذا القرار لا يعكس موهبة الفريق أو مثابرته أو شغفه باللعبة". "إن منح المعجبين الأجزاء التالية من الامتيازات الشهيرة التي يريدونها هو تعريف رواية القصص الرائجة والمكان المناسب للتركيز."