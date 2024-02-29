TikTok تكتم الأغاني المتعلقة بـ Universal Music

تُجبر TikTok على إزالة المزيد من الموسيقى من منصتها مع استمرار الخلاف حول حقوق الملكية مع Universal Music Group (UMG). انتزعت UMG مؤخرًا التسجيلات التي تمتلكها أو توزعها من TikTok بما في ذلك مقطوعات موسيقية لأمثال النجوم تايلور سويفت وبيلي إيليش وذا ويكند. تؤثر المواجهة الآن على الأغاني التي تنشرها UMG.

وقالت TikTok: "نحن بصدد تنفيذ متطلبات Universal Music Group لإزالة جميع الأغاني التي كتبها (أو شارك في كتابتها) مؤلف أغاني موقّع مع Universal Music Publishing Group (UMPG)، بناءً على المعلومات التي قدموها". بالوضع الحالي. "إن أفعالهم لا تؤثر فقط على مؤلفي الأغاني والفنانين الذين يمثلونهم، ولكنها تؤثر الآن أيضًا على العديد من الفنانين وكتاب الأغاني غير الموقعين على Universal." وأضافت TikTok أنها لا تزال ملتزمة "بالتوصل إلى اتفاق عادل" مع UMG.

نظرًا لمشكلة تسمى حقوق الطبع والنشر المنقسمة، إذا ساهم كاتب متعاقد مع UMPG في أغنية بأي شكل من الأشكال، فيجب إزالة هذا المسار من TikTok. لذا فإن الفنانين الذين تعاونوا مع أمثال Swift وAdele وJustin Bieber وMaria Carey وIce Spice وElton John وHarry Styles وSZA سيشاهدون أغانيهم تختفي من TikTok ويتم كتم صوتها على مقاطع الفيديو التي تستخدمها حاليًا. ستمنع هذه الخطوة المزيد من الفنانين من توصيل أعمالهم على المنصة الأكثر أهمية للترويج للموسيقى.

وفقًا لبي بي سي، قامت UMG بإزالة حوالي ثلاثة ملايين أغنية من TikTok بعد انتهاء صلاحية الاتفاق بشأن كتالوج التسجيل الخاص بها. تنتهي صفقة UMG مع TikTok بشأن كتالوج النشر الخاص بها (الذي يغطي حوالي أربعة ملايين أغنية) في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وعندها ستختفي جميع المقاطع الصوتية ذات الصلة من خدمة الفيديو القصير.