إصدار Mars After Midnight في 12 مارس

أقامت شركة Panic للتو عرضًا للألعاب لوحدة التحكم المحمولة Playdate، حيث كشفت عن أكثر من عشرة ألعاب حصرية قادمة. أعلنت الشركة أيضًا عن تاريخ إصدار 12 مارس للعبة Mars After Midnight التي طال انتظارها، والتي من المحتمل أن تكون أول عنوان بارز لوحدة التحكم.



Mars After Midnight هي لعبة أنشأها المطور الشهير Lucas Pope، الرجل الذي كان وراء Papers وPlease وReturn of the Obra Dinn. كلا العنوانين نال استحسان النقاد ونجاحًا تجاريًا.

يتطلع فريق Mars After Midnight إلى أخذ بعض الإشارات من Papers، من فضلك، بينما تلعب كحارس باب لمستعمرة فضائية مكلفة بالسماح للأشخاص بالدخول. تبدو الرسومات الرائعة مذهلة، وهي بمثابة بطاقة اتصال لكل من Pope وPlaydate بحد ذاتها. كما أنها تستفيد من الساعد الصغير الرائع لوحدة التحكم.



ومع ذلك، لم يكن أحدث إبداعات لوكاس بوب هو الخبر الوحيد الذي جاء من العرض التقديمي اليوم. كما عرضت لعبة Panic 16 لعبة من المقرر أن تصل إلى المنصة "في عام 2024 وما بعده". تتضمن هذه الألعاب لعبة هجينة رائعة المظهر تشبه المارقة/الجولف تسمى Faraway Fairway، ولعبة Midnight Raider المشاجرة ذات فن البكسل، ولعبة RPG للخيال العلمي تسمى For Home، من بين 13 لعبة أخرى.

كما استغرق الرئيس التنفيذي للشركة Cabel Sasser وقتًا للتأكيد على أن وحدة تحكم Playdate متاحة الآن للشراء، دون الحاجة إلى أوقات انتظار. لقد كان هذا وقتًا طويلاً، وتقول شركة Panic إنها تمكنت أخيرًا من "اللحاق" بأكثر من 70.000 طلب مسبق.

يقترب متجر Playdate عبر الإنترنت، المسمى Catalog، من الذكرى السنوية الأولى لتأسيسه. للاحتفال، تعقد Panic أول عملية بيع لها على الإطلاق على مستوى المتجر في الفترة من 7 مارس إلى 14 مارس. العديد من الألعاب رخيصة جدًا بالفعل، لذا من المحتمل أن يكون لأصحاب وحدة التحكم يومًا ميدانيًا هنا.

بالنسبة للمبتدئين، يعد Playdate وحدة تحكم ألعاب محمولة فريدة من نوعها حقًا. إنه لطيف وأصفر لامع، مع ذراع تدوير يتم تشغيله يدويًا ويستخدم كآلية تحكم إضافية في العديد من الألعاب. تأتي كل وحدة تحكم بقيمة 200 دولار مع 24 عنوانًا مجانيًا، مع فتح عنوانين كل أسبوع لمدة 12 أسبوعًا.