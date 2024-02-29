Call of Duty: Warzone Mobile تصدر في 21 مارس

لقد مر بعض الوقت، لكن Activision كشفت أخيرًا متى يمكن لعشاق Call of Duty الدخول إلى نسخة الهاتف المحمول من لعبة Battle Royale العرضية Warzone. قال الناشر سابقًا إن اللعبة ستصل بشكل صحيح هذا الربيع بعد فترة من الإصدار المحدود في مناطق معينة. في الواقع، سيتم إطلاق Call of Duty: Warzone Mobile في اليوم الثالث من الربيع، 21 مارس. وذلك بعد ما يزيد قليلاً عن عامين من إعلان Activision عن عنوان الهاتف المحمول المجاني.

ستتوفر خريطتان للمعركة الملكية في البداية: منطقة فردانسك الأصلية في منطقة Warzone وجزيرة Rebirth. يدعم Verdansk ما يصل إلى 120 لاعبًا عبر iOS وAndroid. إذا تم إقصائك، فستحصل على فرصة أخرى للانضمام إلى المعركة إذا فزت في مبارزة في معسكرات العمل. Rebirth Island هي خريطة أصغر حجمًا تستضيف 48 لاعبًا كحد أقصى. بدلاً من التوجه إلى معسكرات العمل بعد الموت، ستعود إلى الحياة طالما أن أحد زملائك في الفريق لا يزال على قيد الحياة.

ستتوفر العديد من أوضاع CoD الكلاسيكية متعددة اللاعبين في Warzone Mobile أيضًا. ستكون قادرًا على القفز إلى أمثال Team Deathmatch وDominating وKill Confirmed وSearch & Destroy في الخرائط بما في ذلك Shipment وShoot House وScrapyard.



يمكن أن تساعدك الجولات القصيرة متعددة اللاعبين في رفع مستوى سلاحك أو زيادة مستواك الإجمالي عندما يكون لديك بضع دقائق متبقية. تتم مشاركة التقدم بين Warzone Mobile وإصدارات وحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي من Modern Warfare III وWarzone، طالما قمت بتسجيل الدخول بنفس معرف Activision. ستنعكس نقاط XP التي تربحها في Warzone Mobile في Warzone وModern Warfare III والعكس صحيح. الأمر نفسه ينطبق على تسوية الأسلحة وتقدم تمريرات المعركة.

باستثناء عدد قليل من الحزم الحصرية، ستكون معظم العناصر التجميلية والمعدات غير المؤمنة متاحة في جميع الألعاب الثلاث. إذا رأيت علامة "متصل" على حزمة في متجر Warzone Mobile، فهذا يعني أن هذه العناصر ستكون متاحة أيضًا في Modern Warfare III وWarzone في حالة شرائها.

سيكون لديك إمكانية الوصول إلى قائمة الأصدقاء المشتركة وقنوات الدردشة حتى تتمكن من اللعب مع أصدقائك والبقاء على اتصال معهم. تدعم Warzone Mobile الدردشة الصوتية القريبة، حتى تتمكن من سماع ضجيج الأعداء القريبين. بعد أن تقوم بإقصاءك، ستتمكن من سماع كلماتهم الأخيرة من خلال ميزة دردشة الموت أيضًا.

تقول Activision أن Warzone Mobile قابلة للتخصيص بشكل كبير. ستتمكن من نقل مدخلات وحدة التحكم حول الشاشة وتعديل أجزاء أخرى من واجهة المستخدم حسب رغبتك. يمكنك الاختيار من بين العديد من أوضاع الرسومات للتركيز على الأداء أو الدقة أو مزيج من الاثنين. هناك دعم وحدة التحكم أيضًا.

من الواضح أن هناك اهتمامًا كبيرًا بـ Warzone Mobile. تقول Activision أن اللعبة لديها أكثر من 50 مليون تسجيل مسبق. إذا قمت بالتسجيل المسبق، فستحصل على بعض المكافآت، مثل مظهر عميل Ghost ومخططات الأسلحة والفينيل والشعار.