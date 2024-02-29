مناشدة بإنهاء عذاب مرضى التأمين الصحي

ناشد محمد المسيري عضو الهيئة العليا للوفد سابقا، المسؤولين عن التأمين الصحي في الدولة بتسهيل إجراءات علاج المرضى والابتعاد عن التعقيدات الروتينية.

وقال المسيري في بيان له اليوم إن التأمين الصحي الذى دخل المنظومة الرقمية من حيث تعامل المرضى مع الجهات الخارجية من تحاليل واشعة خارج التأمين سواء كانوا مرضى أو الكشف عليهم من خلال التأمين أو مرضى محجوزين بالمستشفيات داخل أو خارج التأمين".

وأضاف: "الكارثة هنا رحلة عذاب لأهل المرضى المحجوزين بالمستشفى الجامعي بطنطا هؤلاء يوميا يعيش أهلهم رحلة عذاب يوميا لعمل الأشعة أو التحاليل أو صرف العلاج المطلوبة لهم يوميا، وتبدأ رحلة العذاب من حيث الحصول من الدكتور المعالج لجواب بالمطلوب سواء أشعة أو تحاليل أو علاج".

وتابع: “ثم يدور الجواب على عدد من المكاتب بالمستشفى الجامعي بطنطا، ويتم تسليم الجواب لأهل المريض لنبدأ رحلة العذاب للحصول على الموافقة بالتحليل أو الأشعة بالذهاب للمنطقة الأولى بجوار الإسعاف بطنطا التي على مسافة 4 كيلو من المستشفى الجامعي، طابو طويل للحصول على توقيع الدكتور على الجواب ثم تنتقل لطابور ثاني للحصول على الختم وتتوجه بالخطاب لعيادة على بطنطا وهى في منتصف الطريق بين الجامعة والإسعاف".

وأكمل: “ويقف الجواب في طابور ثالث أمام نائب مدير مجمع التأمين بطنطا وتحصل على موافقة بالذهاب لخدمة العملاء لكن عليك أن تذهب لطابور خامس للحصول على ختم الجواب بداخل المجمع .ويصل الجواب بحمد الله عند خدمة العملاء وتحصل على رقم من خلال موظف وعليك الانتظار وسط انتظارك خطابات تخلص دون أرقام لأصحاب الحظوة الموجودين بمكتب المدير أو غيرهم من المعارف والأهل والأصحاب، وبعد الانتظار تجد نفسك أمام كارثة أخرى أن السيستم وقع، وعليك أن تظل منتظر لساعات وسط تكدس طالبي الخدمة ،ومع عودة السيستم اذا عاد تجد موظف وحيد يعمل من خلال الشباك بالرغم من وجود 6 شبابيك تتطلب أن تعمل بكل كفاءتها لاستخراج خطابات للمرضى بالذهاب للمراكز البحثية خارج التأمين، لعمل التحليل أو الأشعة خارج التأمين".

واختتم بيانه قائلا: “لماذا كل التعقيدات والأختام والتوقيعات للحصول على حق مريض داخل مستشفى خارج التأمين، أكيد هناك الكثير من أساليب الراحة والرحمة لحصول المواطن المريض على حقه فى العلاج بدون تلك الرحلة، ارحموا المرضى يرحمكم الله".

