ألعاب PlayStation Plus لشهر مارس تتضمن توسعة Sifu وDestiny 2: Witch Queen

كشفت شركة سوني للتو عن قائمة ألعاب PlayStation Plus لشهر مارس. هناك بعض الميزات الرائعة هنا، بما في ذلك توسعة Destiny 2: Witch Queen ولعبة الحركة الشجاع Sifu التي تمت مراجعتها جيدًا. جميع العناوين الأربعة متاحة لمستخدمي PS4 وPS5.



لنبدأ مع سيفو. تم الإعلان عن اللعبة باعتبارها لقطة حديثة لألعاب المدرسة القديمة، مع التركيز بشكل كبير على أساليب قتال الكونغ فو الفعلية. أنت تلعب دور طالب فنون قتالية شاب يطارد الأشخاص الذين قتلوا عائلتك. من لا يحب قصة الانتقام الجيدة؟ تبدو اللعبة رائعة، مع قتال مرضي وعميق. الجانب السلبي الوحيد بالنسبة للبعض هو أنه عند الإطلاق كان الأمر صعبًا للغاية. ومع ذلك، أضاف المطور Sloclap في النهاية إعدادات الصعوبة للاعبين الجدد.



شهدت توسعة Destiny 2: Witch Queen الكثير من التأخير قبل أن تصل أخيرًا إلى أرفف المتاجر الرقمية مرة أخرى في عام 2022. أسعدت التوسعة عشاق لعبة MMO بقصة جديدة تمامًا للعمل من خلالها، مكتملة بالكثير من المهام الجديدة. هناك أيضًا خرائط PvP جديدة ومعدات وأسلحة وزنزانات وغارات.



EA Sports F1 23 هي لعبة محاكاة الفورمولا 1 التي يجب التغلب عليها، حيث كانت اللعبة الرسمية لبطولة العالم للفورمولا واحد لعام 2023. هناك الكثير من الحلبات المنتشرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك قطر ولاس فيغاس. يمكنك التسابق كأي من أفضل 20 سائقًا أو أفضل عشرة فرق. هناك وضع مهني قوي، ولعب متعدد المنصات، وبالطبع، جميع أنواع المركبات فائقة السرعة للاختيار من بينها. يمكنك لعب هذه اللعبة والاستمتاع بموسم السباق 2024، الذي يبدأ رسميًا في 2 مارس.



أخيرًا، هناك لعبة الرعب الخفية Hello Neighbors 2. تمامًا مثل اللعبة الأصلية، يدفعك العنوان إلى التحقيق مع الجيران المخيفين لكشف أسرارهم القذرة. على الرغم من الإعلان عنها كعنوان رعب، إلا أن الصور الكارتونية تجعلها مناسبة للاعبين من جميع الأعمار. أشادت المراجعات بالعالم المفتوح الكبير، بالمقارنة مع النسخة الأصلية، ومحرك الفيزياء المحسن.

لعبة إطلاق النار متعددة اللاعبين The Finals تحصل أيضًا على حزمة مستحضرات تجميل كجزء من هذا الإصدار، مع 12 شكلًا جديدًا للأسلحة وزيين. ستكون جميع الألعاب الأربع المذكورة أعلاه متاحة لأعضاء PlayStation Plus في 5 مارس حتى 1 أبريل. وكما هو الحال دائمًا، ستغادر بعض الألعاب المنصة هذا الشهر. لديك حتى 4 مارس فقط لإضافة Foamstars وRollerdrome وSteelrising إلى الكتالوج الخاص بك.