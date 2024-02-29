انطلاق البطولة العربية للتيكونجتسو بإستاد القاهرة بمشاركة 6 دول

انطلقت منافسات البطولة العربية للتيكونجتسو اليوم الخميس - إحدى لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج - في استاد القاهرة الدولي بمشاركة 90 لاعب ولاعبة من 6 دول والمقامة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويشارك في البطولة 6 دول مصر الدولة المنظمة للحدث والأردن والعراق والمغرب و سوريا وفلسطين.

ورحب محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج نائب رئيس الاتحاد العربي للتيكونجتسو بضيوف مصر الكرام متمنينا لهم التوفيق في البطولة الأولى التي يتم إقامتها على أرض مصر وسط منافسات غاية في القوة بين اللاعبين المشاركين.

وتابع صبيح إن رياضة التيكونجتسو بدأت في الانتشار في مصر بشكل كبير في الفترة الأخيرة ولذلك تم اختيار مصر لاستضافة ذلك الحدث العربي الهام وهو أمر جيد للغاية ويصب في مصلحة انتشار اللعبة

من جانبه قدم الدكتور الدكتور حسام العميري رئيس الاتحاد الأردني والعربي للتيكونجتسو الشكر على حفاوة الاستقبال والتنظيم الجيد للبطولة.

وأشاد رئيس الاتحاد العربي بالمنشآت الموجودة داخل استاد القاهرة والمؤهلة لاستضافة كافة أنواع البطولات في المستقبل وثمن دور الاتحاد المصري للكيك بوكسينج في نشر رياضة التيكونجتسو.

وحضر حفل افتتاح البطولة كلا من الدكتور محمود إبراهيم رئيس الاتحاد العراقي نائب رئيس الاتحاد العربي للتيكونجتسو والدكتور محمد بن عميرة رئيس الاتحاد المغربي وكابتن زينب مأمون الأمين العام للاتحاد المصري للكيك بوكسينج والمشرف العام على لجنة الحكام بالاتحاد وكابتن نورة أنور مدير المنتخبات القومية بالاتحاد المصري للكيك بوكسينج وجمال سليمان مدير رياضة محافظة داهوك العراقية وعددا من رؤساء الأندية المشاركة في البطولة العربية ومسئولي الاتحادات العربية للتيكونجتسو المشاركة في الحدث العربي.