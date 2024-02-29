الإعلام الأمريكي: جنود إسرائيل يخشون خسارة الحرب

أفادت صحيفة أمريكية بأن جنود الجيش الإسرائيلي يخشون من أنهم بعد نحو خمسة أشهر من القتال في قطاع غزة، قد لا يتمكنون من تحقيق نصر استراتيجي، على الرغم من بعض النجاحات التكتيكية.



وأشارت الصحيفة نقلا عن جنود الجيش الإسرائيلي إلى أنه: "يخشى العديد من الأفراد العسكريين الإسرائيليين، من كبار القادة إلى الجنود العاديين... من أن تراكم الانتصارات التكتيكية في ساحة المعركة قد لا يؤدي إلى نصر استراتيجي دائم".

وأضافت: "وبعد ما يقرب من خمسة أشهر من القتال العنيف، لا تزال إسرائيل بعيدة عن الهدف المعلن للحرب المتمثل في تدمير حماس باعتباره تعليمًا عسكريًا وسياسيًا هامًا".

ونقلت الصحيفة "وول ستريت جورنال" عن جندي احتياط إسرائيلي تتمركز فرقته في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، قوله إن "الكثير من الجنود يشعرون بعدم وجود خطة ويتساءلون عما يحاولون تحقيقه".

ووفقا للصحيفة فإن كثيرين في الجيش الإسرائيلي يعتقدون أن تردد حكومتهم عن تحديد من سيحكم قطاع غزة بعد إزاحة حركة حماس الفلسطينية من السلطة يؤدي إلى فراغ سياسي يمكن أن يساعد حماس على استعادة قوتها.